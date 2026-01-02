Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Petrol 2026’ya temkinli yükselişle girdi

Jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesiyle petrol fiyatları yılın ilk işlem gününde sınırlı da olsa yukarı yönlü hareket etti. Brent 61 doların üzerine çıkarken, WTI da yükselişini sürdürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Petrol 2026’ya temkinli yükselişle girdi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 12:42

Petrol piyasaları 2026’ya sakin ama yukarı yönlü bir başlangıç yaptı. Yılın ilk işlem gününde Brent petrol yüzde 0,51 artışla 61,16 dolara yükselirken, Batı Teksas (WTI) petrolü de yüzde 0,54 değer kazanarak 57,73 dolardan işlem gördü. Bu hareket, 2025’i pandemi yılı olan 2020’den bu yana en sert yıllık kayıplarla kapatan petrol için, açıkçası dikkat çekici bir toparlanma sinyali olarak yorumlanıyor.

Petrol 2026’ya temkinli yükselişle girdi

TEKNİK SEVİYELER YAKINDAN İZLENİYOR

Analistlere göre Brent petrol için kısa vadede 61,34 dolar seviyesi önemli bir direnç konumunda. Bu noktanın aşılması halinde 61,60 doların üzeri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 60,61 dolar ilk destek olarak öne çıkıyor. Yani piyasa, şimdilik dar bir bantta yön arayışında.

Petrol 2026’ya temkinli yükselişle girdi

JEOPOLİTİK GERİLİMLER FİYATLARA DESTEK VERDİ

Fiyatlardaki sınırlı yükselişin arkasında jeopolitik başlıklar var. Özellikle Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim, yılın ilk günlerinde piyasaların radarına girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yılbaşı döneminde Rusya’nın yedi bölgede enerji altyapısını hedef alan 200’den fazla insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini açıkladı. Rus yetkililer ise ülke içinde enerji ve sanayi tesislerine yönelik drone saldırıları yaşandığını duyurdu.

Petrol 2026’ya temkinli yükselişle girdi

VENEZUELA YAPTIRIMLARI ARZ ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur ise ABD’nin Venezuela petrol sektörüne yönelik baskıyı artırması oldu. Washington, yaptırım altındaki petrol ticaretinde rol aldıkları gerekçesiyle dört şirkete ve bu şirketlerle bağlantılı petrol tankerlerine yeni yaptırımlar uyguladı. Bu adımlar, söz konusu gemilerin Venezuela limanlarına giriş çıkışlarını fiilen zorlaştırdı.

Petrol 2026’ya temkinli yükselişle girdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın vize konut krizini patlattı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.