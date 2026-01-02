Petrol 2026’ya temkinli yükselişle girdi

Petrol piyasaları 2026’ya sakin ama yukarı yönlü bir başlangıç yaptı. Yılın ilk işlem gününde Brent petrol yüzde 0,51 artışla 61,16 dolara yükselirken, Batı Teksas (WTI) petrolü de yüzde 0,54 değer kazanarak 57,73 dolardan işlem gördü. Bu hareket, 2025’i pandemi yılı olan 2020’den bu yana en sert yıllık kayıplarla kapatan petrol için, açıkçası dikkat çekici bir toparlanma sinyali olarak yorumlanıyor.

TEKNİK SEVİYELER YAKINDAN İZLENİYOR

Analistlere göre Brent petrol için kısa vadede 61,34 dolar seviyesi önemli bir direnç konumunda. Bu noktanın aşılması halinde 61,60 doların üzeri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 60,61 dolar ilk destek olarak öne çıkıyor. Yani piyasa, şimdilik dar bir bantta yön arayışında.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER FİYATLARA DESTEK VERDİ

Fiyatlardaki sınırlı yükselişin arkasında jeopolitik başlıklar var. Özellikle Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim, yılın ilk günlerinde piyasaların radarına girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yılbaşı döneminde Rusya’nın yedi bölgede enerji altyapısını hedef alan 200’den fazla insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini açıkladı. Rus yetkililer ise ülke içinde enerji ve sanayi tesislerine yönelik drone saldırıları yaşandığını duyurdu.

VENEZUELA YAPTIRIMLARI ARZ ENDİŞESİNİ ARTIRDI

Petrol fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur ise ABD’nin Venezuela petrol sektörüne yönelik baskıyı artırması oldu. Washington, yaptırım altındaki petrol ticaretinde rol aldıkları gerekçesiyle dört şirkete ve bu şirketlerle bağlantılı petrol tankerlerine yeni yaptırımlar uyguladı. Bu adımlar, söz konusu gemilerin Venezuela limanlarına giriş çıkışlarını fiilen zorlaştırdı.