Editor
 Özge Sönmez

Sosyal medya tartışması cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç kızı vahşice katletti

Malatya'da sosyal medya üzerinden çıkan tartışmada kan döküldü. 19 yaşındaki Sena Nur Doğan isimli genç kız göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç olayda katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.01.2026
02.01.2026
saat ikonu 13:11

Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. İnönü Caddesi üzerinde seyyar kestane tezgahı işleten B.E. ile I.D. sosyal medya üzerinden tartıştı. I.D., arkadaşı Sena Nur Doğan'ı alarak tezgaha gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine bıçakla saldırdı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ KIZI ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında B.E., 19 yaşındaki Sena Nur Doğan'ı göğsünden, I.D.'yi ise kalçasından bıçakladı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sena Nur Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olay sonrası polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan B.E., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sena Nur Doğan ise Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defin edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#Yaşam
YORUM YAZ
