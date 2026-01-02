Sosyal medya tartışması cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç kızı vahşice katletti

Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. İnönü Caddesi üzerinde seyyar kestane tezgahı işleten B.E. ile I.D. sosyal medya üzerinden tartıştı. I.D., arkadaşı Sena Nur Doğan'ı alarak tezgaha gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine bıçakla saldırdı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ KIZI ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında B.E., 19 yaşındaki Sena Nur Doğan'ı göğsünden, I.D.'yi ise kalçasından bıçakladı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sena Nur Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olay sonrası polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan B.E., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sena Nur Doğan ise Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defin edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.