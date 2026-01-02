Eski sevgiliden hain plan! Polisler kapısına dayandı: Gerçek güvenlik kamerasından çıktı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları uyuşturucu ihbarıyla harekete geçti. Ekipler ihbar üzerine 45 yaşındaki Ö.T.'nin evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda kadının evinde 1 kilo 398 gram 93 miligram esrar ve hassas terazi bulundu. Kadın hakkında işlem yapılırken, yapılan detaylı incelemeler gerçeği ortaya çıkardı.

HER ŞEYİN PLAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmayı derinleştiren narkotik ekipleri, yürütülen uzun soluklu ve çok yönlü çalışmalar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Ö.T.'ye ait olmadığını tespit etti. Yapılan incelemelerde olayın planlı şekilde kurgulandığı belirlendi.

POŞET POŞET UYUŞTURUCUYU BIRAKIP KAÇMIŞ

Elde edilen deliller doğrultusunda, olayın asıl şüphelisinin Ö.T.'nin 45 yaşındaki eski erkek arkadaşı H.K. olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin gece saatlerinde siyah bir poşet içerisinde uyuşturucu maddeyi Ö.T.'nin ikametinin müştemilatına bıraktığı ve ardından yetkililere ihbarda bulunduğu tespit edildi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

H.K.'nın uyuşturucu poşetini taşıma anı ise saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı. Saha çalışmaları ve deliller doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınan H.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'iftira' suçlarından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.