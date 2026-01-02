Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur’un vefatının ilk yılında Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı ayrı ayrı mevlid okutacak

Ferdi Tayfur'un ölüm yıldönümünde kızı Tuğçe Tayfur'dan duygusal bir mesaj geldi. Tuğçe Tayfur babası için Emirgan'da bulunan camide mevlid okuturken, davalık olduğu Şirin Gözalıcı ise Antalya ve Yeniköy'de bulunan camilerde mevlid okutacak.

Ferdi Tayfur’un vefatının ilk yılında Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı ayrı ayrı mevlid okutacak
Ferdi Tayfur'un vefatının ilk senesinde kızı Tuğçe Tayfur'dan duygusal bir mesaj geldi. Babasının yeğeni Şirin Gözalıcı ile davalık olan Tuğçe Tayfur babası için mevlid okutacağını da duyurdu. Şirin Gözalıcı ise dayısı için farklı camilerde mevlid okutacağını paylaştı.

FERDİ TAYFUR'UN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE TUĞÇE TAYFUR'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından "İstanbul'da kar yağdı baba. Üniversitedeyken de o kadar çok kar yağmıştı ki ve finalim vardı. Ama arabayla nasıl giderim yollar buzlu karlı korkmuştum açıkçası. Gelip bana “ hazırlanma boşuna bu kar kışta gidemezsin hiçbir yere” demiştin “ babişko sınav var sınaaavvv” demiştim. “ senin sesin güzel bi şarkı söyler telafi ettirirsin sonra sınavını” deyip gülmüştün. A a tövbe öyle olmadı tabii. Yarım bir dönem finale gitmedim diye uzamıştı okul ahhh babam açık yaram. Bu dünyada gurbette olan biziz. Allah seni peygamber efendimize komşu etsin. Her gün olduğu gibi bugün de dualarım senin için" diyerek babasına olan özlemini dile getirdi.

Ferdi Tayfur’un vefatının ilk yılında Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı ayrı ayrı mevlid okutacak

Babası için mevlid okutacak Tuğçe Tayfur, "Bu akşam ezanıyla birlikte babam için Emirgan Camii’nde dua okunacaktır. Gelemeyenler de evlerinde bir Fatiha ya da Yasin okursa zincir büyür de büyür. Şimdiden Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Ferdi Tayfur’un vefatının ilk yılında Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı ayrı ayrı mevlid okutacak

Tuğçe Tayfur'un davalık olduğu babasının yeğeni Şirin Gözalıcı ise, "Adana Sabancı Merkez Camii’nde ve Antalya Muratpaşa Camii’nde Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutulacaktır. İstanbul Yeniköy Mezarlığı’nda vefat günü olan 2 Ocak Cuma günü kabri başında saat 14:00’te dualarla anılacaktır. Tüm halkımızı bekleriz" dedi.

Ferdi Tayfur’un vefatının ilk yılında Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı ayrı ayrı mevlid okutacak
#Magazin
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.