İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firari Galip Öztürk'ü ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Türkiye'de yargılandığı bir cinayet davası sonucunda müebbet hapis cezası aldıktan sonra Gürcistan'a kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Galip Öztürk'ü ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses'e yorum yağdı.

İBRAHİM TATLISES FİRARİ GALİP ÖZTÜRK'Ü ZİYARET ETTİ

Şarkıcı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öztürk'ü Batum'daki evinde ziyaret ettiğini duyurdu. Tatlıses paylaştığı fotoğrafa "Galip Öztürk kardeşimi Batum'da evinde ziyaret ettim … çocukları ile birlikte iyi seneleri olsun inşallah" notunu düştü.

İBRAHİM TATLISES, GALİP ÖZTÜRK'ÜN 20 ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE POZ VERDİ

Hakkında kırmızı bültenle arama olan Öztürk ile Tatlıses'in fotoğrafında bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise Öztürk2ün 20 çocuğu oldu.