Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada, Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında parçalanmış halde bulunan teknesiyle kaybolduktan günler sonra cansız bedenine ulaşılan iş adamı Halit Yukay'ın (43) ölümüne ilişkin davada olayın aydınlatılabilmesi için yeni gelişme yaşandı. 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Yukay ile son telefonda konuşan isim olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada, Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta denize açılan ve ‘Graywolf' isimli teknesi parçalanmış halde bulunan Halit Yukay'ın cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Erdek açıklarında 68 metre derinlikte tespit edilmiş, 30 gün sonra TCG Alemdar gemisindeki dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

KIVANÇ TATLITUĞ HALİT YUKAY'IN DAVASINDA TANIK OLARAK DİNLENECEK

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7' isimli kuru yük gemisinin radar ve kamera kayıtları incelendi. Geminin baş kısmında tespit edilen sürtme izleri ile teknenin parçalarından alınan boya örneklerinin, kriminal rapora göre eşleştiği belirtildi.

Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada, Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek

‘Arel 7' kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ilk aşamada tutuklanırken daha sonra tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede kaptan için 3 yıldan 9 yıla kadar, gemi yetkilisi ve mürettebat için ise 'yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık 11 saat süren duruşmada taraf avukatları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Kaptan Tokatlıoğlu ifadesinde çarpma iddialarını kabul etmezken, baskı altında ifade verdiğini ileri sürdü.

Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada, Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek

Mahkeme, gemi kaptanının yurt dışı yasağının devamına hükmederken, Kıvanç Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesi için müzekkere yazılmasına, Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay'ın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla dinlenmesine karar verdi. Eksik evrakların tamamlanmasının ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

