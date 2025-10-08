Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Tahliye oldu yine rahat durmadı! Dolandırıcı avukata böyle suçüstü yapıldı

İstanbul'da daha önce dolandırıcılıktan suçüstüyle yakalanarak tutuklanan avukat S.K., girdiği cezaevinde de bir mahkumu dolandırdı. Öte yandan tahliye olan avukat tekrardan dolandırıcılığa kalkıştı. Yine suçüstü yapılarak yakalanan avukat S.K. yeniden aynı suçtan tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 11:38

İstanbul'da daha önce suçundan tutuklanarak hapse giren S.K. tahliye olunca yine dolandırıcılığa kalkıştı. Öte yandan dolandırıcı avukatın cezaevindeyken de bir mahkumu dolandırdığı öğrenildi.

MÜVEKKİLLERİNİ BÖYLE TUZAĞA DÜŞÜRÜYORMUŞ!

Avukat S.K. 16 Haziran 2025 tarihinde sahte tahliye evraklarıyla bir vatandaşı dolandırmış ve yapılan ihbar ile suçüstü yapılarak gözaltına alındıktan sonra 'resmi belgede ' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanmıştı.

Tahliye oldu yine rahat durmadı! Dolandırıcı avukata böyle suçüstü yapıldı

CEZAEVİNDE DE RAHAT DURMADI

Cezaevine giren avukat, cezaevinde bulunan mahkum Ferhat S.'ye tahliye sözü verdi. Bir süre sonra tahliye olan avukat S.K., tahliyesine söz verdiği tutuklu Ferhat S.'nin ailesinden, müştekilere verilecek vaadiyle bir milyon 300 bin TL para aldı. S.K., aldığı paraları 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne yatırdığına dair sahte evraklar oluşturarak aileye gösterdi. Müştekiler, avukatın kendilerinden 600 bin TL daha para istemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa başvurdu.

Tahliye oldu yine rahat durmadı! Dolandırıcı avukata böyle suçüstü yapıldı

ADLİYEDE SUÇÇÜSTÜ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Onur Yılmaz koordinasyonu ile Cumhuriyet Savcısı Zafer Küçük tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Avukat S.K. adliyede para aldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Tahliye oldu yine rahat durmadı! Dolandırıcı avukata böyle suçüstü yapıldı

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Avukat S.K. verdiği ifadesinde, "4 vatandaşın vekaletlerini aldım, bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım. İlk etapta 300 ve 355 bin dolar olan 2 tane senede ilişkin olarak ihtiyati haciz talebinde bulundum. Bunlara ilişkin olarak evraklarım vardır. Almış olduğum paralarda bunlara ilişkin olarak giderler ve teminatlardır. Hali hazırda para teminata dahi yetmemektedir. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi tahliye veya beraat ümidiyle kandırmadım. Bu yönüyle menfaat teminim olmadı. Bugün almış olduğum 10 bin TL para vatandaşın bana pasaportunu almam için ödediği paradır. Bu para 600 bin değildir, zaten 600 bin TL'yi saymam mümkün değildir" dedi.

Avukat S.K., 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Tahliye oldu yine rahat durmadı! Dolandırıcı avukata böyle suçüstü yapıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eşi kanlar içinde buldu! Genç avukat feci şekilde can verdi!
Tutuklu avukat Rezan Epözdemir: 'Mahkum olursam intihar ederim'
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#cezaevi
#avukat
#suç
#dolandırma
#sahtecilik
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.