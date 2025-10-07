Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Eşi kanlar içinde buldu! Genç avukat feci şekilde can verdi!

Denizli'de 35 yaşındaki avukat Üzeyir Çiçekçi balkon düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gen. avukat yolda hayatını kaybetti.

Eşi kanlar içinde buldu! Genç avukat feci şekilde can verdi!
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
07.10.2025
13:01
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
13:01

Merkezefendi'de kentte avukatlık yapan Üzeyir Çiçekçi (35), balkonda ayağının kayması sonucu kafasını sert zemine çarptı. Talihsiz sonrası kendisini kanlar içerisinde yerde bulan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan genç avukatı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Üzeyir Çiçekçi, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.

Eşi kanlar içinde buldu! Genç avukat feci şekilde can verdi!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç avukatın cenaze töreninin 7 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Koca Camide kılınacak cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

