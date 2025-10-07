Eşi kanlar içinde buldu! Genç avukat feci şekilde can verdi!

Merkezefendi'de kentte avukatlık yapan Üzeyir Çiçekçi (35), balkonda ayağının kayması sonucu kafasını sert zemine çarptı. Talihsiz kaza sonrası kendisini kanlar içerisinde yerde bulan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan genç avukatı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Avukat Üzeyir Çiçekçi, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Genç avukatın cenaze töreninin 7 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Nazilli Koca Camide kılınacak cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.