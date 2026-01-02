Menü Kapat
TGRT Haber
 Safa Keser

Lokomat Pro’nun Nörolojik İyileşmeye Katkısı: Doç. Dr. Mustafa Çorum Anlatıyor

Robotik rehabilitasyon, nörolojik hastalıkların tedavisinde son yıllarda önemli bir dönüşüm yaratıyor. Bu alanda öne çıkan sistemlerden biri olan Lokomat Pro, özellikle tamamen felçli ya da ağır nörolojik etkilenmesi bulunan yetişkin ve çocuk hastalarda kullanılan gelişmiş bir robotik yürüme sistemi olarak dikkat çekiyor.

Lokomat Pro’nun Nörolojik İyileşmeye Katkısı: Doç. Dr. Mustafa Çorum Anlatıyor
02.01.2026
02.01.2026
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Mustafa Çorum, erken dönemde uygulanan robotik yürüme rehabilitasyonunun çok yönlü kazanımlar sağladığını vurguluyor.

ERKEN DÖNEM REHABİLİTASYON NEDEN KRİTİK?

Doç. Dr. Mustafa Çorum’a göre Lokomat Pro’nun en önemli avantajlarından biri, erken dönemde başlandığında beyin ve sinir sistemi üzerinde güçlü bir uyarım sağlaması. Robot destekli yürüme sırasında tekrar eden, fizyolojik ve doğru yürüme paterni; beynin öğrenme kapasitesini harekete geçirerek nöroplastisiteyi destekliyor. Bu durum yalnızca yürüme fonksiyonlarıyla sınırlı kalmıyor.

“Erken dönemde Lokomat Pro ile yapılan rehabilitasyon; yürüme ve bilişsel fonksiyonlarda anlamlı avantajlar sağlayabiliyor,” diyen Çorum, özellikle beyin hasarı, omurilik yaralanması ve ağır nörolojik tablolar sonrası sürecin zaman kaybedilmeden planlanmasının önemine dikkat çekiyor.

YETİŞKİNLER VE ÇOCUKLAR İÇİN GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ

Lokomat Pro, hem yetişkin hem de pediatrik hastalarda kullanılabilmesiyle öne çıkıyor. Hastanın ihtiyacına göre ayarlanabilen destek seviyesi sayesinde, tamamen felçli ya da kısmi hareket kabiliyeti olan bireylerde güvenli ve kontrollü bir rehabilitasyon süreci sunuyor. Bu özellik, özellikle klasik fizik tedaviyle ayağa kaldırılması zor olan hastalar için önemli bir alternatif oluşturuyor.

BÜTÜNCÜL BİR REHABİLİTASYON YAKLAŞIMI

Doç. Dr. Mustafa Çorum, robotik sistemlerin tek başına mucizevi bir çözüm olarak görülmemesi gerektiğinin de altını çiziyor. Lokomat Pro’nun, hastanın klinik durumu, yaşı, tanısı ve rehabilitasyon hedefleri doğrultusunda bireyselleştirilmiş bir programın parçası olarak uygulanmasının en doğru yaklaşım olduğunu belirtiyor.

“Her cerrahi veya girişimsel işlemde olduğu gibi, robotik rehabilitasyon uygulamalarında da sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Tedavi öncesinde mutlaka hekiminizden detaylı değerlendirme ve görüş alınmalıdır.”

Gelişen teknolojiyle birlikte robotik rehabilitasyonun nörolojik iyileşmedeki rolü giderek artarken, Lokomat Pro gibi sistemler doğru hasta, doğru zaman ve doğru planlama ile uygulandığında, felçli ve ağır nörolojik etkilenmiş hastalar için yeni bir umut kapısı aralıyor.

#Sağlık
