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 | Banu İriç

Arabası arızalanan emekli vatandaşa şok! Yardım beklerken dolandırıldı

Çorlu'ya doğru seyreden emekli vatandaş aracının bozulması sonucu yolda kaldı. Kendisine yardım edecekmiş gibi yaklaşan şahıs, adamı dolandırarak gözden kayboldu.

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Arabası arızalanan emekli vatandaşa şok! Yardım beklerken dolandırıldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 00:30

'dan 'ya gitmek için otomobiyle yola çıkan 67 yaşındaki emekli Hasan Gürgen'in aracı Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi eski Gaziler Parkı mevkiindeki yolcu durağı önünde arızalandı. Yaşlı adam yardım beklerken şok yaşadı.

Arabası arızalanan emekli vatandaşa şok! Yardım beklerken dolandırıldı

HEM ARACI BOZULDU HEM PARASI GİTTİ

Aracıyla yolda kalan sürücü çevredekilerden yardım talebinde bulundu. Yanına yaklaşan bir kişi "Şimdi sana çağıracağım" diyerek yaşlı adamı kandırdı. Mağdur emeklinin 400 lirasını alan kişi gözden kayboldu.

Arabası arızalanan emekli vatandaşa şok! Yardım beklerken dolandırıldı

DUYARLI BİR VATANDAŞ ÇEKİCİ ÇAĞIRDI
400 lira alan şahsın bir anda gözden kaybolması üzerine Hasan Gürgen, ikinci şoku yaşadı. Daha sonra duyarlı bir vatandaş, olay yerine polis ve çekici çağırdı. Arızalanan otomobil, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak tamirciye bırakıldı.

"SEN BANA VER 400 LİRA" DEDİ

Olayla ilgili konuşan Hasan Gürgen, "Arabam durağın olduğu yere geldiğimde takur tukur etti. Araba sonra olduğu yerde durdu kaldı. Arabadan inip çekici çağırayım derken bir vatandaş yanıma yaklaşarak, ‘Sen bana ver oradan 400 lira, ben sana hemen çekici çağıracağım' dedi. Parayı verdim, sonra bir anda ortadan kayboldu." dedi.
Asayiş Büro ekipleri, olay yerinden kaçan dolandırıcı şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#çorlu
#çekici
#İstanbul
#Emlakçı Sahtekarlık
#Arızalı Araç
#Yaşam
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