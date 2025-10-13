Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Uzak Şehir'in Fikriye'si Nursel Köse 15 yıldır bu diyeti yapıyor! Birçok kişi bu yöntemi ilk kez duydu

Başrolünde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Fikriye rolüyle yer alan Nursel Köse, son olarak katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 15 yıldır Kan Grubu Diyeti uyguladığını belirten Nursel Köse, "Tüm beslenme sistemimi değiştirdim. 0 kan grubuyum, yoğurt, süt hayatımda yok" dedi.

Uzak Şehir’in Fikriye’si Nursel Köse 15 yıldır bu diyeti yapıyor! Birçok kişi bu yöntemi ilk kez duydu
Kavak yelleri, Kötü Yol, Avlu, Menajerimi Ara, Aldatmak ve Uzak Şehir gibi dizilerde rol alan Nursel Köse, Saba Tümer'in sunuculuğunu üstlendiği programa konuk oldu. 15 yıldır aynı diyeti yaptığını belirten Nursel Köse, Kan Grubu Diyeti yaptığını açıkladı.

NURSEL KÖSE 15 YILDIR BU DİYETİ YAPIYOR

Nursel Köse "Bende yarıyor, 15-20 yıldır yapıyorum. Vakti zamanında eklem kireçlenmesi oldu gittiğimde romatizma dediler. Sonra araştırmaya başladım kan grubuma göre çok fazla şeyi yanlış yapıyormuşum. Tüm sistemimi değiştirdim. 0 kan grubuyum, yoğurt, süt hayatımda yok. Çok araştırma yaptım yarı doktor gibi bir şeyim. Yıllardır deniyorum; yaşlanmıyorsun, yorulmuyorsun. Kendi bedenim için iyi olduğuna inanıyorum" dedi.

Uzak Şehir’in Fikriye’si Nursel Köse 15 yıldır bu diyeti yapıyor! Birçok kişi bu yöntemi ilk kez duydu

NURSEL KÖSE 15 YILDIR AYRAN İÇMİYOR

Kan Grubu Diyeti'ni 15 yıldır sürdüren Nursel Köse ayrıca "Ayran hiç içmiyorum canım da çekmiyor, yersem şişiyorum. Faydasını hep gördüm diyetin" ifadelerini kullandı.

Uzak Şehir’in Fikriye’si Nursel Köse 15 yıldır bu diyeti yapıyor! Birçok kişi bu yöntemi ilk kez duydu

NURSEL KÖSE KAÇ YAŞINDA?

29 Mart 1961 Malatya doğumlu Nursel Köse, 1992 yılında Almanya'da "Yer Kozmetikçileri" adlı ilk kadın kabare grubunu kurdu. Bu grupta, yönetmenlik, oyunculuk ve söz yazarlığı yaptı. 1992-2007 yılları arasında Almanya'da turneler yaptı. 2007 yılında Yaşamın Kıyısında adlı Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60. Cannes Film Festivali, 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı.

Uzak Şehir’in Fikriye’si Nursel Köse 15 yıldır bu diyeti yapıyor! Birçok kişi bu yöntemi ilk kez duydu

Sıkça Sorulan Sorular

KAN GRUBU DİYETİ NEDİR?
Kan grubuna göre beslenme, Dr. Peter D'Adamo'nun "The Blood Type Diet" adlı kitabında öne sürülen bir konsepttir. Bu beslenme yaklaşımına göre, her bireyin kan grubuna göre belirli yiyecekleri sindirme ve metabolize etme yeteneği farklılık gösterir. D'Adamo'ya göre, bireylerin kan gruplarına bağlı olarak belirli gıdaları tüketmeli veya belirli gıdaları tüketmekten kaçınmaları gerekmektedir.
