Uzak Şehir’in Fikriye’si Nursel Köse 15 yıldır bu diyeti yapıyor! Birçok kişi bu yöntemi ilk kez duydu

Kavak yelleri, Kötü Yol, Avlu, Menajerimi Ara, Aldatmak ve Uzak Şehir gibi dizilerde rol alan Nursel Köse, Saba Tümer'in sunuculuğunu üstlendiği programa konuk oldu. 15 yıldır aynı diyeti yaptığını belirten Nursel Köse, Kan Grubu Diyeti yaptığını açıkladı.

NURSEL KÖSE 15 YILDIR BU DİYETİ YAPIYOR

Nursel Köse "Bende yarıyor, 15-20 yıldır yapıyorum. Vakti zamanında eklem kireçlenmesi oldu gittiğimde romatizma dediler. Sonra araştırmaya başladım kan grubuma göre çok fazla şeyi yanlış yapıyormuşum. Tüm beslenme sistemimi değiştirdim. 0 kan grubuyum, yoğurt, süt hayatımda yok. Çok araştırma yaptım yarı doktor gibi bir şeyim. Yıllardır deniyorum; yaşlanmıyorsun, yorulmuyorsun. Kendi bedenim için iyi olduğuna inanıyorum" dedi.

NURSEL KÖSE 15 YILDIR AYRAN İÇMİYOR

Kan Grubu Diyeti'ni 15 yıldır sürdüren Nursel Köse ayrıca "Ayran hiç içmiyorum canım da çekmiyor, yersem şişiyorum. Faydasını hep gördüm diyetin" ifadelerini kullandı.

NURSEL KÖSE KAÇ YAŞINDA?

29 Mart 1961 Malatya doğumlu Nursel Köse, 1992 yılında Almanya'da "Yer Kozmetikçileri" adlı ilk kadın kabare grubunu kurdu. Bu grupta, yönetmenlik, oyunculuk ve söz yazarlığı yaptı. 1992-2007 yılları arasında Almanya'da turneler yaptı. 2007 yılında Yaşamın Kıyısında adlı Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60. Cannes Film Festivali, 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı.