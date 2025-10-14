Menü Kapat
Editor
 Dilek Ulusan

Taylor Swift, Adele'i yerinden etti! Tüm şarkıcıları gerisinde bıraktı

Taylor Swift, yeni çıkardığı albümü The Life of a Showgirl' ile Adele'in 2015'ten bu yana zirvede yer alan bir haftalık satış rekorunu kırdı. Taylor Swift, 4 milyon satış rakamını yakalayarak, en yüksek haftalık gelir rekorunu kırdı.

Taylor Swift, Adele'i yerinden etti! Tüm şarkıcıları gerisinde bıraktı
Haber Merkezi
14.10.2025
14.10.2025
Amerikalı ünlü şarkıcı , yeni albümü 'The Life of a Showgirl' ile yeni bir rekor kırdı. 35 yaşındaki yıldız, yeni albümünün ilk haftasında 4 milyon satış rakamını yakalayarak, Billboard'a göre bir albüm için en yüksek haftalık gelir rekorunu kırdı.

TAYLOR SWİFT, ADELE'İN YILLARDIR ELİNDE TUTTUĞU ZİRVEYE YERLEŞTİ

Taylor Swift, satış rekoruyla ilgili Instagram'da paylaştığı mesajında; "2006'da ilk albümümün ilk haftasında 40 bin kopya sattığını duyduğumda ne kadar heyecanlandığımı asla unutamam" ifadelerini kullandı.

Taylor Swift, Adele'i yerinden etti! Tüm şarkıcıları gerisinde bıraktı

Duygusal paylaşım yapan Taylor Swift, "16 yaşındaydım ve bu kadar çok insanın müziğime zaman ve enerji harcayacak kadar önem vereceğini hayal bile edemezdim" derken, "O zamandan beri, bana bu çılgın hayalin peşinden gitme şansı veren mümkün olduğunca çok insanla tanışıp onlara teşekkür etmeye çalıştım. Yıllar sonra işte buradayız ve bu hafta tam yüz kat daha fazla insan benim için burada" ifadeleriyle yorum yağmuruna tutuldu.

Taylor Swift, Adele'i yerinden etti! Tüm şarkıcıları gerisinde bıraktı

"Hayranlarıma göndermek istediğim 4 milyon teşekkür ve bu albümle daha da gurur duymam için 4 milyon sebebim var" diyen Taylor Swift; "Bu projeyi sinema salonlarında kutlamak için dışarı çıktığınız, plak yatırımı yaptığınız, internet üzerinden yayın yaptığınız, videoyu izlediğiniz, CD satın aldığınız, ambalajın içine yazdığım şiirleri okuduğunuz ve kendinizi The Life of a Showgirl'e kaptırdığınız için teşekkür ederim. Bu hissi sonsuza dek saklayacağım. Vay canına. Güzel buket için teşekkür ederim" dedi.

Taylor Swift, Adele'i yerinden etti! Tüm şarkıcıları gerisinde bıraktı

Bir haftada en yüksek albüm atış rekorunu 2015 yılından beri elinde tutan , zirveyi Taylor Swift'e kaptırdı. İngiliz şarkıcının '25' adlı albümü, 2015'te 3 milyon 300 bin kopya satarak modern dönemde bir albüm için en çok satan hafta rekorunu elinde tutuyordu.

Taylor Swift, Adele'i yerinden etti! Tüm şarkıcıları gerisinde bıraktı
