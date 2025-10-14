ÖSYM HMGS 2 sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları değerlendirilirken yalnızca doğru yanıtlar dikkate alınacak ve yanlış yanıtlar hesaba katılmayacak.

Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı organları tarafından iptaline hükmedilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenmek suretiyle puanlama yapılacak.

HMGS sonuçları sorgulama ekranı için geri sayım başlamış durumda.

Sınav değerlendirmeleri sonucunda yüz puan üzerinden minimum yetmiş puan elde eden adaylar başarılı kabul edilecek.

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

HMGS sonuçlarının 24 Ekim 2025 tarihinde erişime açılması öngörülüyor.

Sınav neticeleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesinden paylaşılacak, adayların adreslerine ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

İnternet sitesinde yayımlanan sonuç bilgileri adaylara resmi bildirim niteliği taşıyacak.

Sonuç belgelerinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayılarıyla birlikte başarılı/başarısız ibareleri yer alacak.