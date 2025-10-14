Menü Kapat
19°
 Dilek Ulusan

Mahsun Kırmızıgül sosyal medyadan sitem etti: Bitirdiniz

Oyuncu ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından sinema sektörünün gidişatından yakındı. "Sinema bir kazanç kapısı değil, bir vicdan alanıdır" diyen Mahsun Kırmızıgül, "Sinemayı yaşatmak istiyorsanız, parayı bir kenara bırakmalısınız" dedi.

Hayat Devam Ediyor, Beyaz Melek, Mucize, Aşka Sürgün gibi yapımlarda rol alan ve senaristliğini üstlenen , dijital platformların da artmasıyla zor günler yaşayan sinema sektörüyle ilgili konuştu.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN SİTEM DOLU SÖZLER

Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından; "Sinema bitti, sahip çıkmalı. Bugün sektörde herkes , ve reklam işlerinin peşinde. Elbette herkes emeğinin karşılığını almalı; kazanmak, üretmek, ayakta kalmak hepimizin hakkı. Ama unutmamız gereken bir şey var: Sinema... Sinema bir kazanç kapısı değil, bir vicdan alanıdır. İnsanın ruhuna dokunan, yıllar sonra bile hatırlanan bir filmin değerini hiçbir bütçe ölçemez. Fakat son yıllarda sinemayı diziyle aynı kefeye koyan bir düzen yerleşti. Aynı ekipler, aynı oyuncular, aynı fiyat refleksi… " diyerek oyunculara da göndermede bulundu.

Mahsun Kırmızıgül sosyal medyadan sitem etti: Bitirdiniz

Dijitalin sinema sektörünü ele geçirdiğini belirten Kırmızıgül, "Dizi bütçesi ister gibi talepler; “nasıl olsa dijitale çıkar” rahatlığı… Sonra da “neden sinema bitti?” diye soruluyor. Ülkede dibe vurmuş, orta direk çökmüş. Salonlar boşalıyor. Ev kiraları insanları yakarken sinema bileti lüks sayılıyor. Bunları göre göre hâlâ dizi ölçeğinde ücret ve rahatlıkla hareket etmek sinemayı bitirdi. Bir film yalnızca gişe değildir; bir ülkenin belleği, duygusu, vicdanıdır. Sinemayı yaşatmak istiyorsanız, parayı bir kenara bırakmalısınız. Bu işi “ne kadar kazanırız?” sorusuyla değil, “yarına ne bırakırız?” sorusuyla yapmalısınız. Çünkü bu rakamlarla, bugünün ekonomisi ve gelir gerçekliğiyle geriye ne büyük film kalır ne de sinema salonu. Sektörün şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Sinema; dizi ve reklamın fiyat refleksiyle yapılamaz. Bunu bu şekilde dayatan oyuncu ve ekip anlayışını kınıyorum. Sinemayı kurtarmak önce zihniyeti kurtarmaktır. Dizi, dijital, reklam başka ama sinema bambaşkadır. Onu yaşatmak istiyorsak parayı kenara koyup sorumluluğu hatırlayacağız. Çünkü bir film, yıllar sonra bile bu ülkenin vicdanını tutar" dedi.

Mahsun Kırmızıgül sosyal medyadan sitem etti: Bitirdiniz
