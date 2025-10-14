İrfan Can Kahveci Gürcistan maçında oynayacak mı, neden yok? Kadro dışı kararı

Gürcistan maçı öncesi İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kalması üzerine Gürcistan maçında neden yok araştırması başladı.

İRFAN CAN KAHVECİ GÜRCİSTAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli takımımızda Barış Alper Yılmaz'ın iki maçlık cezası sona ererken Gürcistan maçı öncesi eksik olan isimler de gündeme geldi. İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kamptan izinsiz ayrılan kaleci Berke Özer'in yerine Muhammed Şengezer aday kadroya dahil edildi.

İRFAN CAN KAHVESİ GÜRCİSTAN MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

İrfan Can Kahveci, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Bu nedenle bu akşam oynanacak olan Gürcistan maçında forma giyemeyecek. TFF tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu."

İRFAN CAN KAHVECİ SAKATLANDI MI, KAÇ MAÇ YOK?

TFF tarafından yapılan açıklamada "İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu." ifadeleri kullanıldı. Kahveci, sakatlığı nedeniyle kadro dışı kaldı.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)