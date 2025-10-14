Türkiye Gürcistan maçı VAR hakemi kim?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bu akşam 21.45'te oynanacak olan Türkiye Gürcistan maçı için bekleyiş devam ederken VAR ve AVAR hakeminin kim olduğu da araştırıldı.
Bu akşam Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak olan maçın hakemi Radu Petrescu olurken yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrei Chivulete olurken VAR hakemi Cătălin Popa olacak. AVAR hakemi ise Marcel Birsan olacak.
Kocaeli Stadyumu'nda 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek.
Toplam: 8 maç