Türkiye Gürcistan maçı VAR hakemi kim?

Bu akşam 21.45'te oynanacak olan Türkiye Gürcistan maçı için bekleyiş devam ederken VAR ve AVAR hakeminin kim olduğu da araştırıldı.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN VAR HAKEMİ KİM?

Bu akşam Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak olan maçın hakemi Radu Petrescu olurken yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrei Chivulete olurken VAR hakemi Cătălin Popa olacak. AVAR hakemi ise Marcel Birsan olacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇININ HAKEMİNİN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Kocaeli Stadyumu'nda 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek.

Toplam: 8 maç

SuperLiga: 5 maç Gösterilen sarı kart: 20 Gösterilen kırmızı kart: 0 Verilen penaltı: 0 Gösterilen ikinci sarıdan kırmızı kart: 1

5 maç UEFA Avrupa Ligi: 1 maç Gösterilen sarı kart: 4 Gösterilen kırmızı kart: 0 Verilen penaltı: 0

1 maç