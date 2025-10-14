Burnu büyüdükçe büyüdü, hayatı mahvoldu, yemek bile yiyemiyordu

Gerard McAliece, 6 yıl önce burnunda bir şişlik olduğunu fark etti. İlk başta bu durumu önemsemedi ve doktora gitmedi. Fakat şişlik zaman içinde biraz daha büyüdü. Bu kez ise doktorlar, ''Nefes alabildiğin sürece sorun yok'' diyerek gönderdiler.

''YEMEK BİLE YİYEMİYORDUM''

Seneler içinde ise Gerard artık nefes alamamaya başladı. Burnundaki şişlik o kadar büyüdü ki burnunu kapladı. İnsanların ona tuhaf baktığını söyleyen Gerard, torunlarının dahi kendisinden korktuğunu anlattı.

Burnundaki şişlik büyüdükçe içine kapanan Gerard, ''Artık dışarda yemek bile yiyemiyordum'' diyerek yaşadığı sıkıntıyı paylaştı.

NADİR CİLT HASTALIĞI

Metro.co'da yer alan habere göre özel bir kliniğe giden Gerard'a rhinophyma adı verilen nadir bir cilt hastalığı teşhisi konuldu. Genelde gül hastalığı olan kişilerde görülen bu cilt hastalığı tedavi edilmediği sürede dokuları deforme ediyor ve büyümesi devam ediyordu.

Doktorlar, ameliyat olması gerektiğini söyledi. Gerard, 4 saat süren zorlu bir operasyon geçirdi. Doktorlar, burnundaki fazla dokuyu temizledi, deforme olan yerleri de iyileştirdi. Sağlık ekipleri, bu ameliyatın oldukça zor ve riskli olduğunu söyledi.

Ameliyatın ardından normal bir buruna kavuşan Gerard, ''Yıllar sonra ilk kez insan içine çıkabildim. Artık yemek yiyebiliyor, gülümseyebiliyorum.'' dedi.