Hava Durumu
19°
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı pisti neden pas geçti? "İkinci 'One Minute' vakası"

Gazze zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı dün Mısır'a inişi sırasında Netanyahu'nun da zirveye katılacağının öğrenilmesiyle pisti pas geçti. Bu hamle zirvenin önüne geçti, dünya manşetlerinde en çok konuşulan konu oldu. Bu restin perde arkasını, Erdoğan'ın uçağında yer alan TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki anlattı. Yaşananların zirvenin önüne geçtiğinin altını çizen Seki, "Bu İsrail’e verilen ikinci ‘one minute’ vakasıdır. Yapılan diplomasi trafiğinden kısa bir süre sonra Netanyahu geleneksel bayram bahane ederek katılmaktan vazgeçtiklerini duyurdu" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 15:01

'de varılan ateşkesin kalıcı olması için dün 'da tarihi bir gün yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın da katıldığı, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Şarm el-Şeyh Anlaşması imza töreninde; Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani anlaşmayı imzaladı.

HAVADA HAREKETLİ DAKİKALAR

Zirve öncesinde ise Mısır semalarında hareketli dakikalar yaşandı. Katılımcı ülkelerin bilgisi dışında Binyamin 'nun da zirveye katılacağı duyuruldu. Bu haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı inmek üzere olduğu Şarm el-Şeyh Havalimanı pistini pas geçti.

Havada yürütülen müzakereler sonucunda Netanyahu'nun katılımı iptal edilince Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı. Bu tarihi rest dünya basınında en geniş yer bulan konular oldu.

https://www.youtube.com/watch?v=gsMVAkSctXw

'KIZILDENİZİN ÜSTÜNDE TUR ATTIK'

O hareketli dakikaların detaylarını uçakta yer alan TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki anlattı: "Bu olay barış zirvesinin önüne geçti. Bu ikinci ‘one minute’ vakası. Biz gazeteciler olarak sayın Cumhurbaşkanımızın uçağındaydık. Ben uzun yıllar havalimanı muhabirliği yaptığım için, uçağın pisti pas geçtiğini ilk ben fark ettim. Meslektaşlarıma ‘arkadaşlara uçak pas geçti’ dedi. Tam piste inerken uçak burnunu kaldırdı ve Kızıldeniz’in üstünde tur atmaya başladı. Biz uçağın neden pas geçtiği sorusunun cevabını ararken, dünya ajanslarına zirveye Netanyahu’nun da katılacağı bilgisi düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı pisti neden pas geçti? "İkinci 'One Minute' vakası"

'ANORMAL DURUMU FARK ETTİK'

İki olayı birleştirince anormal bir durum olduğunu anladık. İçerideki devlet görevlileriyle temasa geçtik. Pas geçtiklerini onayladılar ancak teknik bir sebep olduğunu söylediler. Pistte uçak hareketliliği olduğu söylendi. Devlet başkanlarını taşıyan uçak kuleden iniş izni aldıktan sonra o uçak iner. Ancak o sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olduğu bölümde büyük bir kriz yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı pisti neden pas geçti? "İkinci 'One Minute' vakası"

'NETANYAHU GELSEYDİ ZİRVEYİ TERK EDERDİ'

Çünkü emrivaki yapılarak Netanyahu’nun zirveye geleceği öğreniliyor. Erdoğan ekibini topluyor ve ‘Netanyahu gelirse biz yokuz’ diyor. Dünyaya bir mesaj verildi. Kararlılığımız gösterildi. Bütün üst düzey yetkililer özellikle ev sahibi katar ve ABD’deki kendi muhataplarıyla iletişime geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı pisti neden pas geçti? "İkinci 'One Minute' vakası"

Bu ’e verilen ikinci ‘one minute’ vakasıdır. Yapılan diplomasi trafiğinden kısa bir süre sonra Netanyahu geleneksel bayram bahane ederek katılmaktan vazgeçtiklerini duyurdu. Oldu bittiye getireceklerdi. Eğer uçak indikten sonra Netanyahu gelmiş olsaydı, Erdoğan o zirveyi, terk ederdi.”

ONE MİNUTE OLAYI NEDİR?

29 Ocak 2009 tarihinde Dünya Ekonomik Forumu'da yaşanan olay hala konuşuluyor.

Panel sırasında söz, uzun bir süre boyunca Şimon Peres’e verildi. Peres, Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarını savunur bir tonda konuştu ve sesini oldukça yükseltti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan söz almak istedi, ancak moderatör David Ignatius sürenin bittiğini söyledi. Bunun üzerine Erdoğan tepki göstererek şu sözleri sarf etti:

“One minute! One minute! Bakın, benden önce Sayın Peres’e 25 dakika konuşturdunuz, bana 12 dakika verdiniz. Böyle olmaz. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz!”

Ardından Erdoğan, moderatörün elini sıkmadan “Benim için Davos bitmiştir.” diyerek salonu terk etti.

