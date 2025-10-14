Dünyanın ilk tam otonom halı yıkama robotu tanıtıldı

Robotin R2 derin vakumlama, otomatik yıkama ve akıllı kurutmayı tek bir kompakt, düşük bakım gerektiren modüler sistemde birleştirerek, dünyanın ilk tam otonom halı temizleme robotu olarak lanse edildi.

Robotin R2, evlerin her köşesini kapsamak için gelişmiş yapay zeka navigasyonunu kullanıyor. Yeni nesil robot süpürgeler gibi profesyonel kalitede temizliği en az insan müdahalesiyle sağlamayı vadediyor. R2'nin kontrolü, zemin haritalamasını gerçekleştiren, yıkama, kurutma ve vakumlama arasında geçiş yapan bir mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Cihazın Yapay Zeka Algılama Sistemi, zemin türlerini tespit etmek, yüzeyleri haritalamak ve en verimli temizlik rotalarını planlamak için 12 sensörden yararlanıyor. Diğer robot temizleyiciler gibi engelleri gerçek zamanlı olarak tanıyıp tanımlıyor. Kullanıcılar, sistemin otomatik haritalamasını düzenlemek için "girilmez bölgeler" de belirleyebiliyor.

HIZLI ISITMA TEKNOLOJİSİYLE ZORLU LEKELERE SON

Geliştiricilerinin iddiasına göre R2'nin üç aşamalı otomatik yıkama sistemi, en inatçı lekeler ve kalıntılarla başa çıkabiliyor. Saatte 37 metrekareye kadar halıyı temizleyebilen sistem, kirli suyu geri dönüştürerek israfı azaltıyor.

RapidHeat Teknolojisi, su sıcaklığını 10 dakika içinde 60 santigrat dereceye çıkararak leke çıkarılma hızını artırıyor ve kuruma süresini kısaltıyor. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra, kurutma sistemi 43 santigrat sıcak hava dolaşımıyla halı liflerini kurutuyor.

Vakum sistemine gelince, R2'nin endüstriyel sınıf bir motor ve özel hava akışı tasarımı kullandığı belirtiliyor. Cihaz, halı liflerine yerleşmiş kir ve evcil hayvan tüylerini kaldırmak için 115 AW emiş gücü ve dakikada 48 fit küp (CFM) hava akışı sağlıyor.

Dolanmayı önleyici fırçalar, tüylerin birikmesini engelliyor ve kir algılama sistemi en çok dikkat gerektiren alanları izleyip hedefine alıyor. Robot, yeterince temizlendiğini algılayana kadar odaklanmaya devam ediyor. Cihazın fiyatı 799 dolar olarak açıklandı.