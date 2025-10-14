Amazon Prime Türkiye üyeliğine yüzde 40 zam: İşte yeni fiyat!

Amazon Türkiye Prime üyelik ücreti için zam yaptığını açıkladı. Daha önce aylık 49,90 TL karşılığında sunulan Prime üyelik artık yüzde 40 daha pahalı olarak ücretlendirilecek.

AMAZON PRIME ÜYELİK KAÇ TL?

Amazon'un internet sitesinden duyurduğu yeni tarifeye göre Prime üyeliği aylık 69,90 TL olarak belirlendi. Önceki dönemde 49,90 TL olan ücret, yapılan düzenlemeyle birlikte 20 TL artış göstermiş oldu. Kullanıcılar artık Prime hizmetleri için her ay 69,90 TL ödeyecek.

AMAZON PRIME HİZMETLERİ NELER?

Prime hizmeti, kullanıcılarına Amazon üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde özel indirimlerden yararlanma, aynı gün teslimat ve ertesi gün teslimat seçeneklerine erişim gibi avantajlar sağlıyor. Ayrıca Prime Video aracılığıyla geniş film ve dizi arşivine, Prime Gaming üzerinden ise oyun içi içeriklere ve ücretsiz oyunlara erişim imkanı tanıyor.

Amazon Prime'ın Türkiye fiyatı en son Nisan 2023'te değişmişti. O dönemde abonelik ücreti 39 TL'den 49,90 TL'ye yükselmişti. İki yıl aradan sonra yapılan yeni düzenleme ile yüzde 40 oranında bir fiyat artışı gerçekleşmiş oldu.