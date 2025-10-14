KYK burs başvuruları son tarih 2025! Başvuruların biteceği tarih duyuruldu

13 Ekim Pazartesi günü itibarıyla KYK burs başvuruları başladı. e Devlet üzerinden yapılacak olan başvuruların son tarihi de belli oldu.

KYK BURS BAŞVURULARI SON TARİH 2025

13 Ekim Pazartesi günü başlayan başvurular, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Binlerce aday e Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Dün başlayan başvuru süreci 17 Ekim'e kadar devam edecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SON?

KYK BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor.