KYK burs başvuruları son tarih 2025! Başvuruların biteceği tarih duyuruldu

13 Ekim Pazartesi günü itibarıyla KYK burs başvuruları başladı. e Devlet üzerinden yapılacak olan başvuruların son tarihi de belli oldu.
13 Ekim Pazartesi günü başlayan başvurular, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Binlerce aday e Devlet üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Dün başlayan başvuru süreci 17 Ekim'e kadar devam edecek.
13 Ekim Pazartesi günü başlayan KYK burs başvurularında son tarih belli oldu. Yapılan açıklamaya göre adaylar e Devlet üzerinden 17 Ekim 23.59'a kadar başvurularını tamamlayabilecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor.