Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

KYK burs başvuruları son tarih 2025! Başvuruların biteceği tarih duyuruldu

2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvuruları dün itibarıyla başladı. Binlerce öğrenci KYK burs başvuru son tarihini araştırmaya başlarken duyuru yapıldı. E Devlet üzerinden başvurular alınacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KYK burs başvuruları son tarih 2025! Başvuruların biteceği tarih duyuruldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 11:05

13 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başvuruları başladı. e Devlet üzerinden yapılacak olan başvuruların son tarihi de belli oldu.

KYK BURS BAŞVURULARI SON TARİH 2025

13 Ekim Pazartesi günü başlayan başvurular, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Binlerce aday e Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Dün başlayan başvuru süreci 17 Ekim'e kadar devam edecek.

KYK burs başvuruları son tarih 2025! Başvuruların biteceği tarih duyuruldu

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SON?

13 Ekim Pazartesi günü başlayan KYK burs başvurularında son tarih belli oldu. Yapılan açıklamaya göre adaylar e Devlet üzerinden 17 Ekim 23.59'a kadar başvurularını tamamlayabilecek.

KYK burs başvuruları son tarih 2025! Başvuruların biteceği tarih duyuruldu

KYK BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor.

ETİKETLER
#öğrenci
#başvuru
#kyk burs
#2025
#yükseköğretim
#Edevlet
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.