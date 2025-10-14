Kripto piyasasının en şüpheli işlemi: Trump'ın kararı öncesi 160 milyon dolarlık kazanç sağladı

Kripto para piyasasında fırtına öncesi sessizliği doğru okuyan kimliği belirsiz bir "balina" yatırımcı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz tarife açıklamasından saatler önce yaptığı hamleyle 160 milyon doların üzerinde kâr elde etti.

Blockchain takipçisi Lookonchain'in 11 Ekim'deki raporuna göre, söz konusu balina dünyanın en büyük iki kripto parası olan Bitcoin ve Ethereum'a karşı 1.1 milyar doları aşan kısa pozisyon açtı. Bahsedilen riskli hamle, kısa sürede karşılığını fazlasıyla verdi.

KRİPTO PAZARI 30 SAAT İÇİNDE ÇÖKTÜ

Devasa kısa pozisyonun açılmasından sonraki 30 saat içinde kripto piyasası serbest düşüşe geçti. Bitcoin 105.262 dolara kadar gerilerken Ethereum, Solana, Dogecoin ve XRP gibi diğer önde gelen varlıklar da benzer şekilde değer kaybetti.

Fiyatlar dibe vurdukça, balinanın düşüş yönlü bahsi 160 milyon dolarlık rekor bir kâra dönüştü. Lookonchain verilerine göre yatırımcı daha sonra kısa pozisyonların büyük kısmını kapatmaya başladı; sadece yaklaşık 92 milyon dolar değerinde olan 821.6 Bitcoin'lik pozisyonu oyunda tutmaya devam etti.

İŞLEMİN ZAMANLAMASI ŞÜPHE DOĞURDU

İşlemin inanılmaz hassasiyeti, kripto topluluğunda endişe doğurdu. Birçok kişi, yatırımcının piyasa çöküşünü tetikleyen makroekonomik şok hakkında önceden bilgi sahibi olup olmadığını sorguluyor. Piyasadaki şokun kaynağı, Beyaz Saray'dan geldi.

Cuma günü Donald Trump, Çin ithalatına yüzde 100 oranında tarife uygulayacağını ve kilit yazılım endüstrilerini hedefleyen yeni ihracat kontrollerini duyurdu. Karar, küresel yatırımcıları sarstı ve hem geleneksel hem de kripto piyasalarında panik satışlarını tetikledi.

REKOR TASFİYELER YAŞANDI: 19 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Yaşananların sonucu, kripto tarihinin en sert satış dalgalarından biri oldu. CoinGlass'ın verilerine göre, 24 saat içinde 1.6 milyondan fazla yatırımcı likide edildi ve kaldıraçlı pozisyonlarda 19.31 milyar dolar silindi.