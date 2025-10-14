Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Kripto piyasasının en şüpheli işlemi: Trump'ın kararı öncesi 160 milyon dolarlık kazanç sağladı

Piyasa düşüşünden saatler önce 1.1 milyar dolarlık kısa pozisyon açan gizemli bir yatırımcı, Bitcoin ve Ethereum'daki çöküşle rekor kazanç sağladı. İşlemin zamanlaması, kripto camiasında 'içeriden bilgi' tartışmalarını alevlendirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 10:59

Kripto para piyasasında fırtına öncesi sessizliği doğru okuyan kimliği belirsiz bir "balina" yatırımcı, ABD Başkanı 'ın sürpriz açıklamasından saatler önce yaptığı hamleyle 160 milyon doların üzerinde kâr elde etti.

Blockchain takipçisi Lookonchain'in 11 Ekim'deki raporuna göre, söz konusu balina dünyanın en büyük iki kripto parası olan ve 'a karşı 1.1 milyar doları aşan kısa pozisyon açtı. Bahsedilen riskli hamle, kısa sürede karşılığını fazlasıyla verdi.

Kripto piyasasının en şüpheli işlemi: Trump'ın kararı öncesi 160 milyon dolarlık kazanç sağladı

KRİPTO PAZARI 30 SAAT İÇİNDE ÇÖKTÜ

Devasa kısa pozisyonun açılmasından sonraki 30 saat içinde kripto piyasası serbest düşüşe geçti. Bitcoin 105.262 dolara kadar gerilerken Ethereum, Solana, Dogecoin ve XRP gibi diğer önde gelen varlıklar da benzer şekilde değer kaybetti.

Fiyatlar dibe vurdukça, balinanın düşüş yönlü bahsi 160 milyon dolarlık rekor bir kâra dönüştü. Lookonchain verilerine göre yatırımcı daha sonra kısa pozisyonların büyük kısmını kapatmaya başladı; sadece yaklaşık 92 milyon dolar değerinde olan 821.6 Bitcoin'lik pozisyonu oyunda tutmaya devam etti.

Kripto piyasasının en şüpheli işlemi: Trump'ın kararı öncesi 160 milyon dolarlık kazanç sağladı

İŞLEMİN ZAMANLAMASI ŞÜPHE DOĞURDU

İşlemin inanılmaz hassasiyeti, kripto topluluğunda endişe doğurdu. Birçok kişi, yatırımcının piyasa çöküşünü tetikleyen makroekonomik şok hakkında önceden bilgi sahibi olup olmadığını sorguluyor. Piyasadaki şokun kaynağı, Beyaz Saray'dan geldi.

Cuma günü Donald Trump, Çin ithalatına yüzde 100 oranında tarife uygulayacağını ve kilit yazılım endüstrilerini hedefleyen yeni ihracat kontrollerini duyurdu. Karar, küresel yatırımcıları sarstı ve hem geleneksel hem de kripto piyasalarında panik satışlarını tetikledi.

Kripto piyasasının en şüpheli işlemi: Trump'ın kararı öncesi 160 milyon dolarlık kazanç sağladı

REKOR TASFİYELER YAŞANDI: 19 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Yaşananların sonucu, kripto tarihinin en sert satış dalgalarından biri oldu. CoinGlass'ın verilerine göre, 24 saat içinde 1.6 milyondan fazla yatırımcı likide edildi ve kaldıraçlı pozisyonlarda 19.31 milyar dolar silindi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya'da enflasyon yükseldi
Üsküdar'da el freni çekilmeyen İETT otobüsü sitenin duvarını yıktı
ETİKETLER
#Ekonomi
#donald trump
#bitcoin
#ethereum
#tarife
#Kısa Pozisyon
#Pazar Çöküşü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.