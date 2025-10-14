Bugün maç var mı 14 Ekim? Bu akşamın maç programı

Kategoriler
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda heyecan sürerken bugünün maçları da belli oldu.
13:00
Polonya – Türkiye | U19 Hazırlık Maçı | Yayın Yok
14:00
Türkiye – Portekiz | Uluslararası U18 Dörtlü Turnuva | Yayın Yok
Romanya – İspanya | Uluslararası U18 Dörtlü Turnuva | Yayın Yok
19:00
Estonya – Moldova | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen
Macaristan – Türkiye | UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Yayın Yok
20:15
Katar – BAE | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Smart Spor 2 / Spor Smart 2
21:45
Andorra – Sırbistan | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen
İrlanda – Ermenistan | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen
İspanya – Bulgaristan | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen
İtalya – İsrail | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen
Letonya – İngiltere | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen / S Sport Plus
Portekiz – Macaristan | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Exxen
Türkiye – Gürcistan | 2026 Dünya Kupası Elemesi | TV8 / Exxen
22:30
Suudi Arabistan – Irak | 2026 Dünya Kupası Elemesi | Spor Smart / Smart Spor HD