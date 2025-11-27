Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 Onur Kaya

AK Parti’de İmralı toplantısı! PKK'ya yönelik 5 öneri sunulacak

AK Parti, Meclis'teki 'Terörsüz Türkiye' komisyonuna sunulacak öneriler için bir araya geldi. Kritik toplantıda PKK'yla ilgili 5 kritik yasal düzenleme önerisi belirlendi. Söz konusu öneriler arasında koruculuk sisteminin kaldırılması ve suça karışmayan PKK'lıların topluma entegre edilmesi gibi başlıklar bulunuyor.

AK Parti'de İmralı toplantısı! PKK'ya yönelik 5 öneri sunulacak
'' süreci Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dinlemeleri tamamladı, nihai rapor için hazırlıklara başladı. Meclis Başkanlığı, siyasi partilere yazı göndererek, hazırlanacak raporla ilgili önerilerini cuma gününe kadar bildirmelerini talep etti.

AK PARTİ'DE KRİTİK TOPLANTI

bu kapsamda komisyona iletilecek önerileri belirlemek için dün bir toplantı yaptı. Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül’ün başkanlığında yapılan ve komisyon üyesi milletvekillerinin katıldığı toplantıda, AK Parti’nin sürece ilişkin hazırlanacak rapor ile ilgili önerileri masaya yatırıldı.

AK Parti’de İmralı toplantısı! PKK'ya yönelik 5 öneri sunulacak

SUÇA KARIŞMAYAN PKK'LILARA EVE DÖNÜŞ YOLU

Edinilen bilgilere göre toplantıda, AK Parti tarafından komisyonun gündemine getirilecek öneriler arasında bulunan başlıklar şöyle:

  • Kendini fesheden örgütle ilgili çerçeve bir yasa çıkarılması,
  • Silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki statülerinin tanımlanması,
  • İhtiyaç olması hâlinde infaz yasasında değişiklik yapılması,
  • Suça karışmamış örgüt üyelerinin topluma entegrasyonu,
  • Koruculuk sisteminin kademeli olarak kaldırılması.
İmralı ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Abdullah Öcalan'a sorulan sorular
