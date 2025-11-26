Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İmralı ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Abdullah Öcalan'a sorulan sorular

Terörsüz Türkiye kapsamında oluşturulan komisyonun İmralı'ya gönderdiği heyet, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. 3 saatlik görüşmede neler konuşulduğu kamuoyunda merak konusu oldu. Görüşmenin ayrıntılarını açıklayan Gazeteci Şamil Tayyar, teröristbaşına sorulan soruları paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 08:39
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 09:07

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, örgütü elebaşı ile görüşmek üzere İmralı'ya heyet gönderdi. 3 partinin temsilcilerinin yer aldığı ziyarette AK Parti'yi Hüseyin Yayman, MHP'yi Feti Yıldız, DEM Parti'yi Gülistan Kılıç Koçyiğit temsil etti.

İmralı ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Abdullah Öcalan'a sorulan sorular

3 SAATLİK İMRALI ZİYARETİNİN AYRINTILARI

Teröristbaşı Öcalan ile yapılan 3 saatlik görüşmenin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Fotoğrafın çekilmediği toplantıda konuşulanların kaydının alındığı öğrenildi.

TGRT Haber'deki Medya Kritik programı yorumcularından Gazeteci Şamil Tayyar, merakla açıklanması beklenen görüşmenin içeriğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, yaklaşık 3 saat süren görüşmede Öcalan'a sorulan soruları açıkladı.

İmralı ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Abdullah Öcalan'a sorulan sorular

Şamil Tayyar'ın " Notları" başlığıyla paylaştığı açıklaması şöyle:

"GÖRÜŞME GÖRÜNTÜLÜ KAYIT ALTINA ALINDI"

"Yaklaşık 3 saat süren görüşmede heyet üyeleri, Öcalan’la hatıra fotoğrafı çektirmemişler. DEM’li üye hatıra fotoğraf çektirmek istese de hevesi kursağında kalmış. Ziyarete yoğun tepki varken fotoğraf çektirip milletin gözüne sokmak büyük hata olurdu. Ancak, devlet görüşmeyi görüntülü kayıt altına almış."

İmralı ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Abdullah Öcalan'a sorulan sorular

ÖCALAN'A SORULAN 2 KRİTİK SORU

Kamuoyunun sürece dair bütün kaygılarının görüşmede PKK elebaşına soru olarak yöneltildiğini söyleyen Şamil Tayyar, özellikle "PKK fesih ve silahları bırakma kararı aldı ama pratikte bu süreç istendiği gibi neden ilerlemiyor?" ve "Suriye’deki YPG sorunu neden çözülemiyor?" sorularının vurgulandığını ifade etti.

Söz konusu sorulara Öcalan'ın verdiği cevabı da açıklayan Tayyar, "Öcalan, özetle Suriye’deki YPG dahil sürecin önündeki tüm engelleri aşabileceklerini söylüyor. Ama bunun için çizdiği bir yol haritası var. Detayına girmeyeyim." dedi.

İmralı görüşmesini konuların devletin zirvesine aktarıldığını belirten Şamil Tayyar, "Umut verici bulundu ama aşılması gereken hala ciddi engeller var. Kanaatime gelince; AK Parti’de ‘temkinli iyimserlik’ hakim." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cem Küçük, 'Öcalan'a söyletmek çok mu zor?' diyerek 2 ülkenin ismini verdi: O zaman muhatabımız onlar

GÖRÜŞME TUTANAKLARI YAYINLANACAK MI?

Öte yandan İmralı’da yapılan son görüşmenin değerlendirileceği 19’uncu komisyon toplantısının tarihi henüz netleşmedi. Ancak komisyonun en geç gelecek hafta toplanması bekleniyor. Toplantının açık mı yoksa kapalı mı olacağı da merak edilirken, görüşme tutanaklarının yayınlanıp yayınlanmamasına komisyon karar verecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Komisyon heyetinin gittiği İmralı'da ne konuşuldu? Tülay Hatimoğulları açıkladı! Tutanaklarla ilgili bir talebi de var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Komisyon heyeti İmralı'ya gitti! TBMM açıklamasında Suriye detayı
ETİKETLER
#pkk
#tbmm
#terör
#abdullah öcalan
#imralı
#Milli Dayanışma
#Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.