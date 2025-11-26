İmralı ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte Abdullah Öcalan'a sorulan sorular

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya heyet gönderdi. 3 partinin temsilcilerinin yer aldığı ziyarette AK Parti'yi Hüseyin Yayman, MHP'yi Feti Yıldız, DEM Parti'yi Gülistan Kılıç Koçyiğit temsil etti.

3 SAATLİK İMRALI ZİYARETİNİN AYRINTILARI

Teröristbaşı Öcalan ile yapılan 3 saatlik görüşmenin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Fotoğrafın çekilmediği toplantıda konuşulanların kaydının alındığı öğrenildi.

TGRT Haber'deki Medya Kritik programı yorumcularından Gazeteci Şamil Tayyar, merakla açıklanması beklenen görüşmenin içeriğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, yaklaşık 3 saat süren görüşmede Öcalan'a sorulan soruları açıkladı.

Şamil Tayyar'ın "İmralı Notları" başlığıyla paylaştığı açıklaması şöyle:

"GÖRÜŞME GÖRÜNTÜLÜ KAYIT ALTINA ALINDI"

"Yaklaşık 3 saat süren görüşmede heyet üyeleri, Öcalan’la hatıra fotoğrafı çektirmemişler. DEM’li üye hatıra fotoğraf çektirmek istese de hevesi kursağında kalmış. Ziyarete yoğun tepki varken fotoğraf çektirip milletin gözüne sokmak büyük hata olurdu. Ancak, devlet görüşmeyi görüntülü kayıt altına almış."

ÖCALAN'A SORULAN 2 KRİTİK SORU

Kamuoyunun sürece dair bütün kaygılarının görüşmede PKK elebaşına soru olarak yöneltildiğini söyleyen Şamil Tayyar, özellikle "PKK fesih ve silahları bırakma kararı aldı ama pratikte bu süreç istendiği gibi neden ilerlemiyor?" ve "Suriye’deki YPG sorunu neden çözülemiyor?" sorularının vurgulandığını ifade etti.

Söz konusu sorulara Öcalan'ın verdiği cevabı da açıklayan Tayyar, "Öcalan, özetle Suriye’deki YPG dahil sürecin önündeki tüm engelleri aşabileceklerini söylüyor. Ama bunun için çizdiği bir yol haritası var. Detayına girmeyeyim." dedi.

İmralı görüşmesini konuların devletin zirvesine aktarıldığını belirten Şamil Tayyar, "Umut verici bulundu ama aşılması gereken hala ciddi engeller var. Kanaatime gelince; AK Parti’de ‘temkinli iyimserlik’ hakim." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME TUTANAKLARI YAYINLANACAK MI?

Öte yandan İmralı’da yapılan son görüşmenin değerlendirileceği 19’uncu komisyon toplantısının tarihi henüz netleşmedi. Ancak komisyonun en geç gelecek hafta toplanması bekleniyor. Toplantının açık mı yoksa kapalı mı olacağı da merak edilirken, görüşme tutanaklarının yayınlanıp yayınlanmamasına komisyon karar verecek.