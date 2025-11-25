Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Komisyon heyetinin gittiği İmralı'da ne konuşuldu? Tülay Hatimoğulları açıkladı! Tutanaklarla ilgili bir talebi de var

Komisyon heyetinin İmralı'da terör örgütü PKK elebaşıyla görüşmesiyle ilgili konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Öcalan'ın söyledikleri hakkında bilgi verdi. Hatimoğulları ayrıca görüşmeyle ilgili tutanakların açıklanmasını istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 21:01
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 21:01

DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mecliste partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Komisyonu heyetinin 'da 'la çok önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek görüşme hakkında bilgi verdi.

"GÖRÜŞME UMUT VERİCİ, TARİHİ BİR ADIM"

Hatimoğulları "Partimiz adına bu heyette Gülistan Kılıç Koçyiğit vekilimiz yer aldı. Bu heyette yer alan, giden komisyona burada bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu görüşme 'nin barış ve demokrasi sürecine odaklanan yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir niteliğe sahip olmuştur. Bu görüşme Türkiye'nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu. Bu görüşme sadece bir dinleme ve temas değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir. Görüşmenin içeriğine dair şüphesiz Meclis Başkanı ve gerekli paylaşımları yapacaktır" diye konuştu.

Komisyon heyetinin gittiği İmralı'da ne konuşuldu? Tülay Hatimoğulları açıkladı! Tutanaklarla ilgili bir talebi de var

"SURİYE SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE IŞIK TUTACAK SÖZLER SÖYLEDİ"

Abdullah Öcalan'ın görüşmede, "Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak önemli değerlendirmeler" yaptığını ifade eden Hatimoğulları, "Kuzeydoğu Suriye özelinde ve Suriye'nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifi ortaya koymuştur.

Bu görüşmede barışın sağlanması, komisyonun hukuki ve siyasi düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını destekleyecek mahiyette değerlendirmeler yapmıştır. Barış ve demokratik toplum bu süreçte dün itibarıyla tarihi bir eşik, adım atılmış oldu.

Komisyon heyetinin gittiği İmralı'da ne konuşuldu? Tülay Hatimoğulları açıkladı! Tutanaklarla ilgili bir talebi de var

"İKTİDAR VE MUHALEFETİN SÜRECİ SAHİPLENMESİ BAŞARIYA ULAŞTIRACAK"

Türkiye halklarının geleceği için bu sürecin başarıya ulaşması şart. Başarıya ulaşmasının yolu iktidar ve muhalefetin süreci tam, açık ve cesurca sahiplenmesiyle, barışın daha çok toplumsallaşabilmesi için çalışmasıyla mümkündür. Bu komisyonda temsili bulunan bütün partilerin İmralı'ya giden komisyonda yer almasını elbette çok isterdik ama olmadı" dedi.

Komisyon heyetinin gittiği İmralı'da ne konuşuldu? Tülay Hatimoğulları açıkladı! Tutanaklarla ilgili bir talebi de var

Hatimoğulları, İmralı görüşmesine ilişkin bir soru üzerine komisyon başkanının komisyon toplantısı sonrasında görüşmeye ilişkin açıklama yapacağını belirterek, parti olarak tutanakların herkese açık olmasını istediklerini dile getirdi. Hatimoğulları, "Bunun kararı Komisyonda alınacak. Bizlerin önerisi, oradakilerin olduğu gibi bütün tutanakların, Türkiye kamuoyunun görebileceği bir şekilde paylaşılmasını isteriz." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Komisyon heyeti İmralı'ya gitti! TBMM açıklamasında Suriye detayı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili şüphelere net mesaj: Ne yaptığımızı biliyoruz
ETİKETLER
#Türkiye
#demokrasi
#komisyon
#öcalan
#imralı
#Barış Görüşmesi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.