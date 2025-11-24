Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Komisyon heyeti İmralı'ya gitti! TBMM'den açıklama

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından belirlenen heyetin bugün İmralı Adası'na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğü açıklandı.

Komisyon heyeti İmralı'ya gitti! TBMM'den açıklama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
20:16
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
20:25

Komisyonun İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme hakkında TBMM'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar 18 kez toplanmış ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18'inci toplantısında ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır.

Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir.

Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.

Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ayrıntılar geliyor...

#Gündem
