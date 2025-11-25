Menü Kapat
Son dakika haberi: AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Gelen eleştirilere cevap veren Çelik, "Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda bir pazarlık söz konusu değildir" dedi. Ayrıca Çelik açıklama yaptığı sırada aniden kürsüden inerek basın mensuplarına rozet uyarısında bulundu. İşte detaylar...

Ömer Çelik'ten dikkat çeken rozet uyarısı: Takmayanı dinlemeyeceğim
MKYK toplantısı sonrası Parti Sözcüsü dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gündemde olan konular hakkında konuşan Çelik, '' politikasına değindi. Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası olduğunu söyleyen Çelik, "PKK örgütünün bütün unsurları ve uzantılarıyla fesih ve silah bırakmasıdır. Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda bir pazarlık söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten dikkat çeken rozet uyarısı: Takmayanı dinlemeyeceğim

Çelik'in konuşmasından satır başları şunlar oldu:

"Vatandaşlarımızın ilgi gösterdiği sosyal konut projelerimizi sadece fiziki olarak vatandaşı konutla buluşturma olarak görülmemeli. Dünyadaki konut sıkıntısı şehirlerde eşitsizliklere neden olduğu göz önüne alındığında Türkiye dünyadan pozitif ayrışan işlere imza atıyor. Kız çocuklarının eğitiminden kadına şiddete karşı mücadeleye karşı çok boyutlu mücadele verdik. Aile Bakanlığı'mız şiddetle mücadele konusunda 7 gün 24 saat boyunca faaliyetlerini yürütüyor. BM'nin bununla ilgili rengi turuncu. KADEM bir kampanya başlattı ve bu kampanyanın rengi de turuncu"

DİKKAT ÇEKEN ROZET UYARISI

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelik, "Ben de taktığım rozet ile bu kampanyayı destekliyorum. Erkek arkadaşlarımıza da bu rozetlerden veriyorum. Bunu bir farkındalık oluşturmak açısından başlatılan bir kampanya. Toplumu çok olumsuz etkileyen olaylarla karşılaşıyoruz. Maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de acı verici olaylarla karşılaşıyoruz. 86 milyonun başında güvenlik gücü olamayacağı için topyekûn hassasiyet gerektiren, kendi değerlerimizden güç alacağımız bir noktadayız. Kadının uğradığı bütün toplumun uğradığı şiddet oluyor" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten dikkat çeken rozet uyarısı: Takmayanı dinlemeyeceğim

ÇELİK'TEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Çelik: "Buradan bir kere daha bütün öğretmenlerimize sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Hepimizin hayat rehberi öğretmenlerimiz. Sadece bilgi öğretmen açısından değil iyi kötü bakımından rol model olma konusunda da son derece önemli. Yapay zeka ile hangi meslekler yok olacak diye tartışmalar vardı. Bence okuduğum kitaplarda temel bir yanlış yapılıyor. Okulun önümüzdeki yılarda ortadan kalkacağını söylerken öğretmenlik mesleğinin de ortadan kalkacağını söylüyorlar. Bu öğretmenlik mesleğini anlamamak demektir. Eskiden az bilgiden dolayı yapılan yanlışlar bugün çok bilgiden dolayı yapılıyor. Hiçbirimiz öğretmenlerimizden sadece bilgi öğrenmedik, hayatın her alanı ile ilgili onların rehberliklerini gördük. Hayat rehberliği manasında öğretmenlerin olmadığı bir dünya barbarlığa teslim olmuş bir dünyadır. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde hayat rehberlerimiz olan öğretmenlerimizin, onların bilgeliklerini, yol göstericiliklerinin daha çok ihtiyaç duyulacak alandır. Medeniyetimizi korumak için hayat rehberlerimize daha çok ihtiyaç duyacağız."

Ömer Çelik'ten dikkat çeken rozet uyarısı: Takmayanı dinlemeyeceğim

G20 ZİRVESİNDE BİR İLK

Çelik: "Bu G20 zirvesi bir takım özellikleri olan bir zirveydi. Afrika kıtasında ilk defa bu formatta zirve yapıldığının altını çizmek gerekiyor. Barbarlıkla, sömürgecilikle anılanların refahı paylaşmada bu kadar cimri davranmasının altını çizmek gerekiyor. Afrika, eşit ve adil ortaklık mottosunda çok daha fazlasını hak eden bir kıta."

Ömer Çelik'ten dikkat çeken rozet uyarısı: Takmayanı dinlemeyeceğim

"BİZ İNSANLIK GÖRÜYORUZ"

İsrail'in ateşkesi ihlal eden davranışlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, "O ülkeler oraya bakarken yer altı ve üstü kaynakları görüyor, biz ise insanlığı görüyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın oradaki konuşmaları ile, ortaya koyduğu irade ile gurur duyduk. Küresel eşitlik açısından, bu işler yapılırken bu işler yapılırken en dengeli işleri ortaya koyan ülkeyiz. Dünyadaki gelişmeler refahtan yüksek pay alanlar öyle uyuşmuş ki eşitlik ve dayanışma ilkelerinden bu refahtan en fazla payı alanlardan bazıları sürekli dayanışmadan bahsediyor. Küresel güvenlik sisteminin dengeleri bozulunca o tepeden bakma bu sefer başka türlü talepkarlığa dönüşmüş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın temaslarında ortaya çıkan şu, onun dünyada yükselttiği dengeli sesin, arabuluculuğundaki liderliğin ne kadar kıymetli olduğunun altını çizdiler. Cumhurbaşkanımız hem bu zirvede hem MKYK'mızda Gazze konusuna özel yer verdi. İsrail'in ateşkesi ihlal eden davranışlarının altını çizdi. Bir ateşkes var ama her gün ihlal ediliyor. Ateşkes son derece kırılgan bir noktaya gelmiştir ve bu Netanyahu'nun emirlerinden dolayı bu noktaya gelmiştir" şeklinde konuştu.

Ömer Çelik'ten dikkat çeken rozet uyarısı: Takmayanı dinlemeyeceğim

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET POLİTİKASIDIR"

Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Çelik, "Terörsüz Türkiye konusunda cumhur ittifakı olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Dünyanın her yerinde ülkeler sert güç unsurlarını kullandığı gibi yumuşak güç unsurlarını da kullanırlar. Bugün geldiğimiz noktada hukuk devleti imkan ve kabiliyetleri ile yaklaşımlar yapılmaktadır. Odak terör örgütünün feshi ve silahların bırakılmasıdır. Odak noktası PKK'nın bütün unsur ve uzantıları ile fesih ve silah bırakmasıdır. Biz bütün tabloyu görerek devletin hem sert güç unsurları ile hem yumuşak güç unsurları ile hareket ettik. Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır. Bir eleştirisi olan varsa tabii ki dinliyoruz ama onun dışına çıkıp herhangi bir yöntem önerisi olmayıp reddiyeci tavırla gayri meşru şekilde süreci zehirlemeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bununla da mücadele ederiz. Takip ettiğimiz yol, kendi egemenlik alanı içindedir. Büyük milletimiz müsterih olsun devletimizin nitelikleri konusunda pazarlık söz konusu değildir. Bunu herkes kendi bulunduğu yerden bu meseleye verdiği desteği ülkemizin birliğine dirliğine verilmiş bir destek olduğunu unutmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti kendi gündemine hakimdir. Devletin tüm kurumlar entegre bir stratejiyi, sonuç üretmiş yol haritasını ortaya koymaktadır. İnşallah terörü hem ülkemizin hem bölgemizin gündeminden çıkarmak için uğraşacağız" dedi.

Ömer Çelik'ten dikkat çeken rozet uyarısı: Takmayanı dinlemeyeceğim

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİ PAZARLIK KABUL ETMEZ"

Açıklamalarından sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çelik, "Biz reotik ile ilgilenmiyoruz. Şu kişi bu kişi açıklaması üzerine yorum yapmıyorum. Önemli olan işin mekaniğinin nereye gittiğidir. Biri, 'Türkiye'nin hasmı değilim' diyorsa bunu fiilen görmek istiyoruz. SDG PKK'nın Suriye koludur ve Türkiye için tehdit olmaktan çıkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliği pazarlık kabul etmez, erteleme kabul etmez. Cumhur İttifakı tam mutabakat içerisinde SDG'nin de silah bırakması gerektiğini belirtmiştir. Mesele hem bölgenin hem Türkiye'nin güvenliğidir. Her terör örgütü başka bir terör örgütünün doğumuna vesile oluyor. Türkiye olarak olumlu adımları da görüyoruz kötü yaklaşımları da görüyoruz. Her olumsuz adım cevabını alacaktır. Bir takım güçler terör örgütlerini vekil olarak kullanmaya son versin" şeklinde konuştu.

Ömer Çelik'ten dikkat çeken rozet uyarısı: Takmayanı dinlemeyeceğim

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğu hakkında soruları cevaplayan Çelik, "G20'de de gündemdi. ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik bir plan var. Bu plan tartışılıyor. Rusya'nın elinde tuttuğu toprakların Rusya'da mı Ukrayna'da mı kalacağı tartışılıyor. Bu gündemle ilgili olarak cumhurbaşkanımızın dengeli bir formülün bulunması konusunda arabulucu olacağı ifade ediliyor. Burada Türkiye'nin savaşla ilgili görüşleri net olmakla birlikte Hem Putin Hem Zelenski ile konuşabilen tek lider. Dün Putin ile olan konuşmada da bu gündeme geldi. Çevrimiçi toplantıya cumhurbaşkanımız da katılacak. Toplantı 18.00 gibi olacak" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten dikkat çeken rozet uyarısı: Takmayanı dinlemeyeceğim

11. YARGI PAKETİ CUMA GÜNÜ TAMAMLANACAK VE MECLİSE GELECEK

Çelik: "Biz Ege'de, Akdeniz'de çatışma istemiyoruz. Sorunların amsa dışında bir yerde ele alınmasını istemiyoruz. En son şehit verdiğimiz uçak kazasında o kargo uçağının fotoğrafını paylaşarak bu hastalıklı zihniyeti bir kez daha gördük. AB üyeliğinin verdiği şımarıklıkla en marjinal noktaya taşıyorlar bunu. Yanlışlarından biri de bu silahlanma yarışına İsrail'in desteği ile girmeleridir. Siyonizm ile yan yana gelmeleri hem insanlığa hem kendi milletine hakarettik. Girdikleri yol yüzlerce km hızla duvara çarpma yoludur."

