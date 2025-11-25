Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

"KADINA EL KALDIRANIN VİCDANI KARARMIŞTIR"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde bu anlamlı programda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kadına el kaldıranın vicdanı kararmıştır. Açıksa söylemek gerekirse çocuğa ve kadına şiddet konusunu istatistikler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum. Bunun nedeni Türkiye'nin bu meselede başkalarına kıyasla kötü bir durumda olması değildir, tam tersine Avrupa ülkelerine göre çok çok öndeyiz. Son 23 yılda verdiğimiz mücadele sayesinde bu alanda çok büyük bir paradigma değişimine imza attık. Burada mesele asla istatistikler değildir. Burada asıl mesele candır.

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU