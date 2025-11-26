Cem Küçük, 'Öcalan'a söyletmek çok mu zor?' diyerek 2 ülkenin ismini verdi: O zaman muhatabımız onlar

Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli gelişme geçtiğimiz günlerde AK Parti, MHP ve DEM Parti'den 3 kişinin bulunduğu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi oldu.

HEYET ÖCALAN'IN 2 KONUDA DETAYLI BEYANLARINI ALDI

Görüşme sonrası TBMM Başkanlığı'nın yazılı açıklamasında "Sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır." denilirken terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve onun uzantısı YPG'nin Suriye ile olan 10 Mart mutabakatıyla ilgili Öcalan'dan detaylı beyanlar alındığı belirtildi.

"KEŞKE ÖNCE SİLAH BIRAKMA OLSAYDI"

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı'nda konuşulan konuyla ilgili Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük önemli değerlendirmeler yaptı. Küçük "Keşke önce silah bırakma olsaydı da sonra gidilseydi." ifadesini kullandığı görüşmeyle ilgili Suriye detayına işaret etti.

"Teröristbaşına Suriye konusunda YPG silah bıraksın dedirtmek zor mu ya?" diye soran Küçük terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi hakkında da "ABD var da bir şey yapmıyorsa o zaman bizim burada muhatabımız ABD." dedi.

"O ZAMAN MUHATABIMIZ ABD-İSRAİL"

Küçük, sözlerinin devamında "Mazlum Abdi, Öcalan'ı dinliyorum desin o zaman. Dinlemiyor da bu işe ABD-İsrail bakıyorsa o zaman muhatabımız onlar." şeklinde konuştu.