 | Selahattin Demirel

Cem Küçük, 'Öcalan'a söyletmek çok mu zor?' diyerek 2 ülkenin ismini verdi: O zaman muhatabımız onlar

İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen komisyon heyetinin bu gidişinin kamuoyunda nasıl karşılandığı merak konusu olurken TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında konuşan Cem Küçük, PKK elebaşıyla ilgili ses getirecek bir soru sordu. Küçük ayrıca 2 ülkenin ismini de verdi.

26.11.2025
26.11.2025
Terörsüz sürecinde en önemli gelişme geçtiğimiz günlerde AK Parti, MHP ve DEM Parti'den 3 kişinin bulunduğu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin Adası'nda terör örgütü elebaşı ile görüşmesi oldu.

Cem Küçük, 'Öcalan'a söyletmek çok mu zor?' diyerek 2 ülkenin ismini verdi: O zaman muhatabımız onlar

HEYET ÖCALAN'IN 2 KONUDA DETAYLI BEYANLARINI ALDI

Görüşme sonrası TBMM Başkanlığı'nın yazılı açıklamasında "Sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır." denilirken terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve onun uzantısı 'nin ile olan 10 Mart mutabakatıyla ilgili Öcalan'dan detaylı beyanlar alındığı belirtildi.

Cem Küçük, 'Öcalan'a söyletmek çok mu zor?' diyerek 2 ülkenin ismini verdi: O zaman muhatabımız onlar

"KEŞKE ÖNCE SİLAH BIRAKMA OLSAYDI"

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı'nda konuşulan konuyla ilgili Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük önemli değerlendirmeler yaptı. Küçük "Keşke önce silah bırakma olsaydı da sonra gidilseydi." ifadesini kullandığı görüşmeyle ilgili Suriye detayına işaret etti.

Cem Küçük, 'Öcalan'a söyletmek çok mu zor?' diyerek 2 ülkenin ismini verdi: O zaman muhatabımız onlar

"Teröristbaşına Suriye konusunda YPG silah bıraksın dedirtmek zor mu ya?" diye soran Küçük terör örgütü YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi hakkında da "ABD var da bir şey yapmıyorsa o zaman bizim burada muhatabımız ABD." dedi.

"O ZAMAN MUHATABIMIZ ABD-İSRAİL"

Küçük, sözlerinin devamında "Mazlum Abdi, Öcalan'ı dinliyorum desin o zaman. Dinlemiyor da bu işe ABD-İsrail bakıyorsa o zaman muhatabımız onlar." şeklinde konuştu.

Komisyon heyetinin gittiği İmralı'da ne konuşuldu? Tülay Hatimoğulları açıkladı! Tutanaklarla ilgili bir talebi de var
CHP'nin 32 ilçe başkanından Özgür Özel'e mektup! Atatürk'ün dikkat çeken sözüyle başlıyor
#Türkiye
#pkk
#suriye
#ypg
#abdullah öcalan
#imralı
#Terörizm
#Gündem
