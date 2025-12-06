Önder Özen'den Başakşehir-Fenerbahçe maçı sonrasında Kerem Aktürkoğlu tespiti!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Kritik karşılaşmayı NEO Spor YouTube kanalında değerlendiren Önder Özen, Fenerbahçe tarafında Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızların yetersiz işler yaptığının altını çizdi.

ÖNDER ÖZEN'DEN BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI SONRASINDA KEREM AKTÜRKOĞLU TESPİTİ

"Kötü bir futbol izledik. Aslında Fenerbahçe fena başlamamıştı ama 10 ile 15. dakikalar arasında oyundaki üstünlüğünü hızlıca kaybetti. Nelson Semedo'nun çıkışı da bu durumda etkili oldu, Kerem Aktürkoğlu oyuna girdikten sonra son derece etkisiz ve silikti. Ayrıca hem savunma hem de hücum performansı olarak yetersizdi. Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışındaki diğer oyuncularda da tutukluk vardı ve belki de Fenerbahçe adına maçın yıldızı Yiğit Efe Demir'di. Şu müsabaka yıldız çıkarmaz ama Yiğit cidden iyi futbol oynadı. İlave olarak Marco Asensio ve Jhon Duran gibi ustalar da etkisizdi. Oyundan çıkanlar çıkmalı mıydı, bu da bir soru. Edson Alvarez'in istatistikleri iyi görünüyor ama etkisiz! Kritik topları kullanamıyor. Hiçbiri sınıfı geçemedi. Fenerbahçe çok değerli 2 puan bıraktı. İvme kaybetmemek kalan maçlara bağlı."