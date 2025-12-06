Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Önder Özen'den Başakşehir-Fenerbahçe maçı sonrasında Kerem Aktürkoğlu tespiti!

Önder Özen'den Başakşehir-Fenerbahçe beraberliği sonrasında Kerem Aktürkoğlu tespiti geldi. Deneyimli spor yöneticisi, Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğünü kaybetmesini Kerem Aktürkoğlu üzerinden okudu.

Önder Özen'den Başakşehir-Fenerbahçe maçı sonrasında Kerem Aktürkoğlu tespiti!
'in 15. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Kritik karşılaşmayı NEO Spor YouTube kanalında değerlendiren , Fenerbahçe tarafında gibi yıldızların yetersiz işler yaptığının altını çizdi.

Önder Özen'den Başakşehir-Fenerbahçe maçı sonrasında Kerem Aktürkoğlu tespiti!

ÖNDER ÖZEN'DEN BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI SONRASINDA KEREM AKTÜRKOĞLU TESPİTİ

"Kötü bir izledik. Aslında Fenerbahçe fena başlamamıştı ama 10 ile 15. dakikalar arasında oyundaki üstünlüğünü hızlıca kaybetti. Nelson Semedo'nun çıkışı da bu durumda etkili oldu, Kerem Aktürkoğlu oyuna girdikten sonra son derece etkisiz ve silikti. Ayrıca hem savunma hem de hücum performansı olarak yetersizdi. Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışındaki diğer oyuncularda da tutukluk vardı ve belki de Fenerbahçe adına maçın yıldızı Yiğit Efe Demir'di. Şu müsabaka yıldız çıkarmaz ama Yiğit cidden iyi futbol oynadı. İlave olarak Marco Asensio ve Jhon Duran gibi ustalar da etkisizdi. Oyundan çıkanlar çıkmalı mıydı, bu da bir soru. Edson Alvarez'in istatistikleri iyi görünüyor ama etkisiz! Kritik topları kullanamıyor. Hiçbiri sınıfı geçemedi. Fenerbahçe çok değerli 2 puan bıraktı. İvme kaybetmemek kalan maçlara bağlı."

Önder Özen'den Başakşehir-Fenerbahçe maçı sonrasında Kerem Aktürkoğlu tespiti!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE DİKKAT ÇEKEN HAMLE HANGİSİYDİ?
Domenico Tedesco, 55. dakikada 3 oyuncu değişikliğini aynı anda yaptı ve başka bir formasyonda oynamaya başladı.
