19°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Almanya'da enflasyon yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan eylül ayı raporuna göre Almanya'da enflasyon, gıda ve hizmet fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yüzde 2,4'e çıkarak, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefinden uzaklaştı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 11:06

Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat değişikliklerine ilişkin eylül ayı nihai verilerini yayımladı. Rapora göre, ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık , eylülde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle, Almanya'da enflasyon bu yıl art arda ikinci ay yükseldi. Enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 arttı. Nihai veriler, öncü verileri teyit etti. AB uyumlu TÜFE de eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

Almanya'da enflasyon yükseldi

Destatis Başkanı Ruth Brand, "Yıl başından beri düşen yıllık enflasyon oranı, üst üste ikinci ay yükselişe geçti. Hizmet fiyatları ortalamanın üzerinde bir oranda artmaya devam etti. Ayrıca, enerji fiyatlarındaki düşüş önemli ölçüde ılımlı seyretmeye devam etti ve yakın geçmişe kıyasla enflasyonu daha az baskıladı." ifadelerini kullandı.

Bu arada, ülkede yıllık artış gıda ve hizmet fiyatlarında sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçerken, her ikisinin uzun süredir enflasyon oranında en büyük fiyat belirleyicileri olması dikkati çekti.

Eylülde yıllık olarak meyve fiyatlarında yüzde 5,1, süt ürünleri ve yumurtada yüzde 3,6, et ve et ürünlerinde yüzde 3,2 artış görüldü. Ulaşım hizmetleri yüzde 11,2, sağlık hizmetleri yüzde 6,5 ve kiralar yüzde 2 arttı.

Almanya'da enflasyon yükseldi

Ülkede enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 0,7 düştü. Eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre elektrik fiyatları yüzde 1,9 geriledi. Almanya'da genellikle "çekirdek enflasyon" olarak adlandırılan enerji ve gıda hariç yıllık enflasyon oranı ise eylülde yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yıllık enflasyon oranının eylülde 'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olması dikkati çekti. Öte yandan, ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz ve eylül aylarında indirimlere ara vermişti. Mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde.

Almanya'da enflasyon yükseldi

ECB'nin 30 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı, yatırımcıların odağında. Bankanın bu toplantıda enflasyon hedefe yaklaştığı için faizleri sabit tutması bekleniyor. Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2 olan yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,1'e yükselmişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

