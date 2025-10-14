Menü Kapat
TGRT Haber
19°
 Nalan Güler Güven

Aylarca takip edildiler! Uluslararası uyuşturucu şebekesine darbe

Tokat'ta yapılan uyuşturucu operasyonu uluslararası şebekeyi çökertti. Haziran ayında yapılan operasyonla ele geçirilen uyuşturucu ticaretini yakın takibe alan Narkotik ekipleri Ağrı ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlarla yurt dışından ülkeye uyuşturucu sokan 3 kişiyi enseledi.

IHA
14.10.2025
saat ikonu 11:01
14.10.2025
saat ikonu 11:01

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 Haziran 2025 tarihinde Erbaa ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir kamyonun kasasındaki otomobilin gizli bölmesinde 46 paket halinde 10 kilo 190 gram maddesi ele geçirilmişti.

Aylarca takip edildiler! Uluslararası uyuşturucu şebekesine darbe

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARI KISKIVRAK YAKALANDI

Olayla bağlantılı olarak başlatılan soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucunun yurt dışından alınıp Ankara'ya sevk edildiğini tespit etti. Çalışmalar neticesinde Ağrı'da 1, Ankara'da 2 olmak üzere toplam 3 şüpheli belirlendi. Belirlenen adreslere yönelik olarak 10 Ekim 2025 tarihinde Ankara ve Ağrı illerinde eş zamanlı düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 290 gram esrar ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Aylarca takip edildiler! Uluslararası uyuşturucu şebekesine darbe

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan şüphelilerden birinin Ankara Ağır İlamat Masasınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 2 yıldır arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.Ç., M.Ç. ve Y.Ç. isimli zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Aylarca takip edildiler! Uluslararası uyuşturucu şebekesine darbe
