19°
Akılalmaz yöntemi Türk ekipleri fark etti! İspanya ve Türkiye'den dev uyuşturucu operasyonu

Türkiye ve İspanya uluslararası dev uyuşturucu operasyonuna imza attı. Güney Amerika'dan önce İspanya'ya ardından İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan 'fosil unu' cinsi yüklü konteyner gümrük ekipleri tarafından riskli bulundu. Yapılan kontroller sonrası 1,7 ton fosil una karıştırılmış kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edildi. Öte yandan Edirne'de bulunan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 105 kilo esrar narkotik köpeği Atlas sayesinde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Genel Müdürlüğü ve İspanya Ulusal Polis Teşkilatı tarafından yapılan uluslararası dev operasyonda Güney Amerika'dan İspanya'ya ardından Türkiye'ye gelen konteyner gemisi riskli bulundu. İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen konteynerde Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri 1,7 ton fosil una yedirilmiş cinsi uyuşturucu tespit etti.

Akılalmaz yöntemi Türk ekipleri fark etti! İspanya ve Türkiye'den dev uyuşturucu operasyonu

İSPANYA'YA GÖNDERİLDİ

Söz konusu uyuşturucu madde tespitine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. girişiminin tüm yönleriyle ortaya çıkartılabilmesi amacıyla kontrollü teslimat uygulaması kararı alındı ve operasyona konu konteyner Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile İspanya Ulusal Polis Teşkilatı birimlerinin ortak takibi altında Barcelona Limanı'na ulaştı.

Akılalmaz yöntemi Türk ekipleri fark etti! İspanya ve Türkiye'den dev uyuşturucu operasyonu

SUÇ ÖRGÜTÜ KISKIVRAK YAKALANDI

İspanya'daki hareketleri de yakından takip edilen konteynerle ilgili olarak İspanya Polis Teşkilatınca Madrid'te gerçekleştirilen ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü görevlilerince de iştirak edilen operasyon neticesinde, söz konusu uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin faili organize suç örgütü üyesi üç kişi uyuşturucu maddeyi teslim almaya geldikleri anda kıskıvrak yakalandı.

Akılalmaz yöntemi Türk ekipleri fark etti! İspanya ve Türkiye'den dev uyuşturucu operasyonu

HAMZABEYLİ GÜMRÜK KAPISINDA 105 KİLO ESRAR ATLAS'IN BURNUNDAN KAÇAMADI

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 105 kilo cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince edinilen istihbari çalışmalar üzerine Hamzabeyli Gümrük Kapısına gelen tır cinsi araç ekiplerce şüpheli değerlendirildi.

Akılalmaz yöntemi Türk ekipleri fark etti! İspanya ve Türkiye'den dev uyuşturucu operasyonu

Yapılan değerlendirme sonucu X-Ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Atlas'ın da katıldığı detaylı arama gerçekleştirildi. Detaylı arama neticesinde yasal yük içerisine gizlenmiş halde 97 şeffaf poşet içerisinde 65 milyon TL değerinde 105 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

