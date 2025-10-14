Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Gönül Dağı'nda beklenmedik ayrılık! Usta oyuncu ekibe veda edecek

Yıllardır ekranda olan Gönül Dağı dizisinde seyirciyi şaşırtacak bir ayrılık yaşanacak. Eskişehir'de çekilen dizinin 6. sezonunda usta oyuncu Erdal Özyağcılar ayrılığı seyircisini şaşırtacak.

Gönül Dağı'nda beklenmedik ayrılık! Usta oyuncu ekibe veda edecek
Altıncı sezonuyla seyircisini her an şaşırtmayı başaran dizisi cumartesi günleri seyircisiyle buluşuyor. Yeni bölümlerini Ozan Uzunoğlu’nun yönettiği dizide önemli bir yaşanacak.

ERDAL ÖZYAĞCILAR GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Gönül Dağı” dizisinde önemi bir ayrılık yaşanacak. 6. sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam eden Gönül Dağı'nın yeni bölümlerini Ozan Uzunoğlu’nun yönetiyor. Geçen şubat ayında diziye “Süleyman Kaya” rolüyle katılan değerli aktör ekibe veda edecek.

Gönül Dağı'nda beklenmedik ayrılık! Usta oyuncu ekibe veda edecek

Bu sezon hikâyesinde çocukları da katılan Erdal Özyağcılar’ın ’de çekilen fenomen diziden birkaç bölüm sonra diziden ayrılacağı öğrenildi. “Gönül Dağı” dizisine yakında yeni oyuncular da katılacak.

Gönül Dağı'nda beklenmedik ayrılık! Usta oyuncu ekibe veda edecek

Sıkça Sorulan Sorular

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?
1948 doğumlu Erdal Özyağcılar, 1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerde, Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi TV dizilerinde ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı
