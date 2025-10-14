Gönül Dağı'nda beklenmedik ayrılık! Usta oyuncu ekibe veda edecek

Altıncı sezonuyla seyircisini her an şaşırtmayı başaran Gönül Dağı dizisi cumartesi günleri seyircisiyle buluşuyor. Yeni bölümlerini Ozan Uzunoğlu’nun yönettiği dizide önemli bir ayrılık yaşanacak.

ERDAL ÖZYAĞCILAR GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Gönül Dağı” dizisinde önemi bir ayrılık yaşanacak. 6. sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam eden Gönül Dağı'nın yeni bölümlerini Ozan Uzunoğlu’nun yönetiyor. Geçen şubat ayında diziye “Süleyman Kaya” rolüyle katılan değerli aktör Erdal Özyağcılar ekibe veda edecek.

Bu sezon hikâyesinde çocukları da katılan Erdal Özyağcılar’ın Eskişehir’de çekilen fenomen diziden birkaç bölüm sonra diziden ayrılacağı öğrenildi. “Gönül Dağı” dizisine yakında yeni oyuncular da katılacak.