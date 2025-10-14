Almanya'dan 4 bin euroluk araç alım desteği

Almanya, 2023 sonunda sonlandırılan çevre primi uygulamasının ardından, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla yeni bir sübvansiyon programını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni destek, araç satın alma teşviki olarak geri dönerken, özellikle düşük ve orta gelirli haneleri hedef alacak.

4 BİN EUROLUK YENİ TEŞVİKTE GELİR VE FİYAT SINIRI OLACAK

Federal hükümetin duyurusuna göre, İklim ve Dönüşüm Fonu ile AB Sosyal Fonu'ndan toplam 3 milyar euro kaynak ayrılacak. Destek araç başına 4 bin euroya kadar çıkabilecek.

Uygulama, 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve başvuruların işlenmesi ile fonların dağıtılması işinden Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Dairesi (BAFA) sorumlu olacak.

Yeni programda, önceki çevre bonusuna göre daha katı koşullar uygulanması bekleniyor. Destekten sadece düşük ve orta gelirli hanelerin yararlanması için gelir üst sınırı getirilecek. Alman gazetesi Bild'e göre, brüt aylık 3 bin 800 euro gelir sınırı tartışılıyor ancak karara bağlanmış değil.

İKİNCİ EL VE DAHA UYGUN FİYATLI ARAÇLAR DESTEKLENECEK

Yeni kurallar, teşvikten yararlanacak araçların fiyat limitini de düşürüyor. Daha önceki 65 bin euroluk net liste fiyatı sınırı, yeni düzenlemede 45 bin euroya çekilecek. Böylelikle premium sınıf elektrikli modeller kapsam dışında bırakılacak. Sadece tamamen elektrikli araçların satın alınması desteklenecek, plug-in hybrid modeller programa dahil edilmeyecek.

Öte yandan federal hükümet ikinci el elektrikli araçları da destek kapsamına almayı planlıyor. Diğer AB ülkelerinde olumlu sonuçlar veren yöntem sayesinde, düşük gelirli hanelerin elektrikli araç edinimi kolaylaşacak. Zira bazı sıfır modeller, 4 bin euroluk sübvansiyona rağmen yüksek fiyatlı kalabiliyor. İkinci ellerin de desteklenmesi bu açıdan önem taşıyor.