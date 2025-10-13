Fiat Grande Panda Türkiye fiyatı belli oldu: En ucuz elektrikli otomobiller arasında

Fiat'ın merakla beklenen modeli Grande Panda Türkiye'de düzenlenen lansman etkinliğiyle otomobil severlerin karşısına çıktı. Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken yeni model Türkiye lansmanında açıklanan fiyatıyla segmentinde iddialı bir konuma yerleşti.

Etkinlik kapsamında yapılan açıklamaya göre Fiat Grande Panda satış fiyatı lansmana özel 1 milyon 399 bin 900 TL olarak belirlendi. Model, La Prime donanım paketiyle satışa sunulacak.

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİ ARASINA GİRDİ

Donanım Haber'e göre Grande Panda, belirlenen lansman fiyatıyla Türkiye pazarındaki en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden biri olarak öne çıkıyor. Şu anda Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil, 1 milyon 375 bin TL fiyatıyla Citroën e-C3 modeli olarak biliniyor.

Yeni Grande Panda'nın satışa çıkmasıyla birlikte bu segmentteki rekabet hiç şüphesiz daha da kızışacak.