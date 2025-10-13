ABD lideri Trump'ı İsrail Meclisi'nde ağırlayan Netanyahu'dan ilk sözler

Mısır'da düzenlenecek olan Gazze'de barış zirvesi öncesinde İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi Knesset'te ağırlandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'tan önce söz aldı ve ABD liderine övgüler yağdırdı.

Netanyahu, Trump'a atıfta bulunarak, "Halkımızın tarihine kazınacak bu duygu dolu günde, adınız milletimizin mirasına kazınacaktır. Hiçbir Amerikan başkanı İsrail için bundan daha fazlasını yapmadı. Donald Trump, İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dosttur. Bu insanlık tarihine çoktan kazınmıştır.'' dedi.

İsrail Başbakanı, ateşkes anlaşmasını gündeme getirmede Trump'ın "kilit liderliği" sayesinde "neredeyse tüm dünyanın desteğini" aldığını söyledi.

"Bütün rehinelerimizi eve getirecek bir teklif, bütün hedeflerimize ulaşarak savaşı sona erdirecek bir teklif, savaşı bölgemizde ve bölgemizin ötesinde tarihi bir barış genişlemesine açacak bir teklif" dedi.

"Sayın Başkan (Trump), siz bu barışa bağlısınız, ben bu barışa bağlıyım ve Sayın Başkan, birlikte bu barışı sağlayacağız."

