19°
Zonguldak'ta CHP kadın kolları yöneticileri görevlerinden istifa etti

CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Sekme ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 10 kişi, üst yönetimden mobbing ve baskı görmelerini gerekçe göstererek istifa ettiler.

Zonguldak'ta CHP kadın kolları yöneticileri görevlerinden istifa etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
15:58
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
15:58

Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Sekme ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 10 kişi ve baskı gerekçeleriyle görevlerinden ettiklerini açıkladı.

Zonguldak'ta CHP kadın kolları yöneticileri görevlerinden istifa etti

Parti binası önünde açıklama yapan Sekme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kadınlara destek olduğunu söylemesine rağmen parti yöneticilerinin mobbing uyguladığını öne sürdü. Sekme, "Ne yazık ki günümüzde Genel Başkanımızın sözlerine kulak tıkayan duymazdan gelen, bildiğini okuyan, yargı üzerinden yaptırım uygulamaya çalışan, bir kadınla konuşma nezaketini, inceliğini içselleştirememiş yöneticilerimiz var. Bin bir emeğin karşılığı ürünü olan çalışma dosyalarımız, raporlarımız, ‘kayıp dediğimizde'; ‘lüzumsuzları çöpe attık' bilmişliğiyle karşımıza çıkıveren yöneticilerimiz var. Çalışma dosyalarımızın akıbetine uğramasın diyerek son toplantının ardından yanımıza aldığımız karar defterimizi ‘şu saate kadar getirmezseniz, tutanak tanzim ettik. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız' tehdidini en üst perdeden sallayan yöneticilerimiz var" ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta CHP kadın kolları yöneticileri görevlerinden istifa etti


'PARTİMİZİN NEFERİ OLMAK BİZE YETER'

Sekme, "Çok açık belli ki mahalle delege seçimlerini ittifakla kazandıkları halde, kendileri ile birlikte hareket etmeyenleri sindirip, biat ettirmek isteyen en koyusundan mobbing uygulayarak yıldırmak isteyen yöneticilerimiz var. Oysa iktidara yürüdüğümüz şu günlerde birbirimizle dayanışmaya, güçlü olmaya ne kadar ihtiyacımız var, olsun örgütler sizin olsun. Her zamanki gibi partimizin neferi olmak bize yeter. CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu olarak başımız dik ve onurlu bir şekilde istifa ediyoruz. CHP'nin ilkelerini ve siyasi programlarını Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş ve laik Türk kadınlarına ulaşma idealini yaşamımızın son anına kadar yorulmadan, bıkmadan, usanmadan en güçlüsünden savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Açıklama sonrası CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Pulat'a dilekçeyi teslim eden kadınlar, seçim başarısının ardından böyle bir durumu hak etmediklerini söyledi.

Zonguldak'ta CHP kadın kolları yöneticileri görevlerinden istifa etti


İstifanın kabul edildiğini söyleyerek zimmet defterine işleten Pulat ise "İstifalarınızı kabul ediyorum, kıymetli arkadaşım. Emekleriniz için teşekkür ederim" dedi. Pulat, ilçe kadın kollarına yeni atama yapacağını söyledi.

#chp
#istifa
#baskın
#mobbing
#kadın hakları
#Politika
