Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. turda

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan Melbourne oynanan eleme maçlarıyla devam ediyor.
Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağında bulunan milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında klasmanın 146. sırasındaki Çek Laura Samson ile karşı karşıya geldi.
Zeynep Sönmez, 1 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atlamayı başardı.
Elemelerin 5 numaralı seribaşı 23 yaşındaki Zeynep, 2. turda dünya 180 numarası Arjantinli Julia Riera'nın karşısına çıkacak.