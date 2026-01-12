Menü Kapat
Editor
Editor
 Yasin Aşan

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan eleme maçlarıyla devam ediyor. Avustralya Açık'ta mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda karşılaştığı Çek Laura Samson'u 2-0 yenerek adını 2. tura yazdırdı.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. turda
AA
AA
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 11:03
|
12.01.2026
12.01.2026
saat ikonu 11:03

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan Melbourne oynanan eleme maçlarıyla devam ediyor.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağında bulunan milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında klasmanın 146. sırasındaki Çek Laura Samson ile karşı karşıya geldi.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. turda

ZEYNEP, BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

Zeynep Sönmez, 1 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atlamayı başardı.

Elemelerin 5 numaralı seribaşı 23 yaşındaki Zeynep, 2. turda dünya 180 numarası Arjantinli Julia Riera'nın karşısına çıkacak.

#Diğer #Spor
#Diğer
#Spor
