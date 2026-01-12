Menü Kapat
Çocuk başına 5 bin TL, kira desteği, çalışma saatleri! Mustafa Destici'den ses getirecek öneri

BBP lideri Mustafa Destici, çocuk başına en az beş 5 bin TL destek verilmesi gerektiğini belirtti.. Destcici, çocuklu anneler için de çalışamalar saatlerinde düzenlemeye gidilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Destici çocuklu aileler kirada oturuyorsa kiralarının devlet tarafından karşılaması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den yine dikkat çeken bir çıkış geldi. Daha önce evli kişilerle ilgili dile getirdiği öneri büyük ses getiren Destici, işe alımlarda evlilere öncelik verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Bu kez de evli, çocuklu anneleri ve çalışma koşullarını gündeme getiren Destici, çocuk başına 5 bin TL destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle evli ve çalışan çocuk sahibi olan kadınlara dikkat çeken Destici, "1 saat işe geç gitmeli ve 1 saat işten erken çıkmalıdır" dedi.

"ÇOCUK BAŞINA EN AZ 5 BİN TL DESTEK"

Çocuğu olan ailelere destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Destici, "Devlet olarak bunları destekleyeceğiz. Öyle göstermelik destekler değil, ciddi destekler vereceğiz. Çocuk başına en az beş 5 bin lira destek verilmesi lazım. Özellikle evli ve çalışan çocuk sahibi olan kadınlarımız 1 saat işe geç gitmeli ve 1 saat işten erken çıkmalıdır. Çalışan çocuklu kadınlarımızın kreş yaşındaki çocuklarına mutlaka ama mutlaka kreş imkanı sağlanmalıdır. Yeterli sayıda kadın çalışanın olduğu kurumlara kreş mecburiyeti getirilmelidir" dedi.

"KİRADA OTURUYORSA KİRASINI DEVLETİN KARŞILAMASI LAZIM"

İlköğretim okulları gibi belli merkezlerde devlet kreş açarak, bütün çalışan kadınların çocuklarını o kreşe koymalarına imkan tanınması gerektiğini aktaran Destici, "Yoksa çalışan kadınlarımız kendilerince diyorlar ki ‘Ben çalışıyorum, çocuğa bakamam. Bir tane olursa yeter. İkinciye, üçüncüye gerek yok’ diyor. Onun için bizim çocuklu aileleri korumamız lazım. Kirada oturuyorsa kirasını devletin karşılaması lazım. Çocuğu okuyorsa okul parasını devletin karşılaması lazım" ifadelerini kullandı.

