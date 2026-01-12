Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplanıyor. İç ve dış gelişmeler, ekonomi ve parti çalışmalar olmak üzere birçok kritik konu masada olacak. İşte detaylar...

AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
09:21
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
09:21

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) yılın ilk toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, iç ve dış gelişmeler ile parti çalışmalarına ilişkin birçok konu masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantının ana gündeminde "Terörsüz Türkiye" sürecinin yer alması bekleniyor. Güvenlik politikaları, sahadaki son durum ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MYK üyeleriyle paylaşılacak.

AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

EKONOMİ

MYK'nın diğer bir önemli başlığı ise ekonomi olacak. Şu ana kadar uygulanan ekonomi politikalarının etkileri, enflasyonla mücadele süreci, yatırım ve istihdam odaklı adımlar ile vatandaşın ekonomik beklentilerine yönelik değerlendirmeler masada olacak.

AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

YEREL YÖNETİMLERDE İZLENECEK YOL HARİTASI

Yerel yönetimlere ilişkin stratejiler de toplantının başlıkları arasında bulunuyor. Belediyelerin çalışmaları, hizmet performansları ve yerel yönetimlerde izlenecek yol haritasının ele alınacağı düşünülüyor.

ETİKETLER
#Politika
