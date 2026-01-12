AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte masadaki kritik konular

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) yılın ilk toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, iç ve dış gelişmeler ile parti çalışmalarına ilişkin birçok konu masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantının ana gündeminde "Terörsüz Türkiye" sürecinin yer alması bekleniyor. Güvenlik politikaları, sahadaki son durum ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MYK üyeleriyle paylaşılacak.

EKONOMİ

MYK'nın diğer bir önemli başlığı ise ekonomi olacak. Şu ana kadar uygulanan ekonomi politikalarının etkileri, enflasyonla mücadele süreci, yatırım ve istihdam odaklı adımlar ile vatandaşın ekonomik beklentilerine yönelik değerlendirmeler masada olacak.

YEREL YÖNETİMLERDE İZLENECEK YOL HARİTASI

Yerel yönetimlere ilişkin stratejiler de toplantının başlıkları arasında bulunuyor. Belediyelerin çalışmaları, hizmet performansları ve yerel yönetimlerde izlenecek yol haritasının ele alınacağı düşünülüyor.