Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı verdiği cevapla 450 bin TL kaybetti! 'Lionel Messi' yerine 'Yumurta' dedi

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 500 bin TL değerindeki soru sosyal medyada gündem oldu. Yarışmada, "Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?" sorusu ekrana geldi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINDA "LİONEL MESSİ" YERİNE "YUMURTA" CEVABINI VERDİ

Şıklar Lionel Messi, Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo ve yumurtaydı. Yarışmacı cevabı bildiğini söyleyerek çekilmedi ve D seçeneği 'yumurta' dedi. Cevap ise Lionel Messi'ydi. Paylaşım Messi'nin 2022'de Dünya Kupası'nı kazandıktan hemen sonra yapılmıştı.

Yumurta fotoğrafı ise 2019 yılında yayınlanmış ve uzun süre rekoru elinde tutmuştu. Ancak Messi'nin 2022 yılında yayınladığı kare en çok beğeni alan fotoğraf oldu.