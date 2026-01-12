Fenerbahçe'nin yıldızının peşindeler! Tedesco ve yönetim kararını verdi

Kategoriler
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağlayan Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek'e Avrupa'dan çok sayıda takımın takip olduğu öne sürüldü.
Puissance Marseille'in haberine göre; Olimpik Marsilya, Stuttgart, Brighton ve Olimpik Lyon'un İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'i satmama kararı almasının ardından kulüplerin girişimlerini sezon sonuna bırakmak zorunda kaldığı aktarıldı.