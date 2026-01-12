Menü Kapat
 Yasin Aşan

Trabzonspor transferde atağa kalktı! Bordo-mavililere 2 yeni savunmacı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin isteği doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek için temaslarını sürdüren Trabzonspor'un 2 yeni oyuncuyu gündemine aldığı iddia edildi. İşte transferlerin ayrıntıları...

Trabzonspor transferde atağa kalktı! Bordo-mavililere 2 yeni savunmacı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, ligin ilk yarısını topladığı 35 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı. Lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren bordo-mavililerde kadroyu güçlendirme hedefi doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda transfer harekatına hız veren Karadeniz ekibinin yönetimi, çok sayıda oyuncuyla görüşmelerine devam ediyor.

Trabzonspor transferde atağa kalktı! Bordo-mavililere 2 yeni savunmacı

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

SAVUNMAYA KEVIN BOMA SESLERİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınında yer alan habere göre, Trabzonspor, Estoril forması giyen Kevin Boma ile ilgileniyor.

23 yaşındaki Togolu oyuncunun, bordo-mavililerin radarına girdiği ifade edildi. Karadeniz ekibinin, Boma'yı kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulunduğu belirtildi.

Trabzonspor transferde atağa kalktı! Bordo-mavililere 2 yeni savunmacı

Öte yandan Trabzonspor'un, Kevin Boma'yı isteyen tek ekip olmadığı ve Polonya temsilcisi Widzew Lodz'un da Boma ile yakından ilgilendiği yazıldı.

Stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebilen Boma, bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi. Boma, bu maçlarda 1 gol atmayı başardı.

TRABZONSPOR'A SÜPER LİG'DEN STOPER

Stoper hattına bir transfer daha yapmak isteyen Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'de forma giyen bir ismi gündemine aldığı belirtildi.

Trabzonspor transferde atağa kalktı! Bordo-mavililere 2 yeni savunmacı

Sol stoper pozisyonu için oyuncu arayışlarını sürdüren bordo-mavililerin, Corendon Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ ile görüşme halinde olduğu ifade edildi.

Futbola Alanyaspor altyapısında başlayan Ümit Akdağ, birer sezon Göztepe ve Toulouse formaları da giymişti. Akdağ, bu sezon 16'sı ilk 11'de olmak üzere 18 maçta takımıyla sahaya çıkarken bu maçlarda 1 gol atıp 2 asist yapmayı başardı.

