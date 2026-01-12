Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Beşiktaş, milli futbolcuya kancayı taktı! Sözleşme teklif edildi

Kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, orta sahaya yapmayı planladığı takviye için milli futbolcu Salih Özcan'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, milli futbolcuya 3,5 yıllık sözleşme teklif ettiği ancak Salih'in menajerinin yüksek yıllık ücret talebinin transferi zora soktuğu belirtildi. İşte ayrıntılar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş, milli futbolcuya kancayı taktı! Sözleşme teklif edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 10:16

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında gösterdiği performansla taraftarlarında hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonun geri kalanında yükselişe geçmek için kadro kalitesini artırmanın hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatına başlayan Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi, çok sayıda oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.

Kadrosunu güçlendirmenin yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın, özellikle orta saha bölgesine takviye yapılmasını istediği öğrenildi. Rafa Silva'nın durumu belirsizliğini sürdürürken Portekizli oyuncunun bu transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş, milli futbolcuya kancayı taktı! Sözleşme teklif edildi

Sezonun ikinci yarısında orta sahada sıkıntı yaşamak istemeyen Sergen Yalçın'ın, bu bölgeye istediği oyuncuları yönetimin dikkatine sunduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN SALİH ÖZCAN HAMLESİ

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, A Milli Takım'da da forma giyen Salih Özcan'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu için harekete geçtiği ifade edildi.

Beşiktaş, milli futbolcuya kancayı taktı! Sözleşme teklif edildi

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Salih Özcan'ın durumunu yakından takip eden Beşiktaş'ın, Alman kulübünde yaklaşık 2,5 milyon euro kazanan Özcan'a aynı maaşı önerdiği ve 3,5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

MENAJERİNDEN YÜKSEK MAAŞ TALEBİ

Öte yandan Beşiktaş'ta Salih Özcan transferiyle ilgili sıkıntılı bir süreç de yaşanıyor. 28 yaşındaki oyuncu için kulübü Borussia Dortmund ile bonservis sorununu çözüme kavuşturan siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeriyle anlaşma sağlayamadı.

Beşiktaş'ın 2,5 milyon euro'luk sözleşme teklifine karşın Salih'in menajeri, siyah-beyazlılardan yıllık 4 milyon euro talep etti.

Beşiktaş, milli futbolcuya kancayı taktı! Sözleşme teklif edildi

Beşiktaş yönetimi, kendilerinden talep edilen bu ücreti gerçekçi bulmazken söz konusu rakamlara çıkmama konusunda da kararlı. Beşiktaş cephesi yaşanan bu durumu, "Menajeri sezon sonu imza parası koparma çabasında" şeklinde değerlendirdi.

Yönetim, milli futbolcuyla henüz maaş konusunda anlaşma sağlayamazken menajerinin uçuk taleplerini yerine getirmeye niyetli değil.

Beşiktaş, milli futbolcuya kancayı taktı! Sözleşme teklif edildi

BU SEZON ÇOK AZ FORMA ŞANSI BULDU

Borussia Dortmund'un gelecek planları arasında yer almayan Salih Özcan, bu sezon takımında çok fazla forma giyemedi. Salih, bu sezon oynadığı 4 maçta toplam 23 dakika süre alırken gol veya asist katkısı yapmayı başaramadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray yıldız ismin peşinde! Kesenin ağzı açıldı: İşte istenen bonservis
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.