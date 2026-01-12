Beşiktaş, milli futbolcuya kancayı taktı! Sözleşme teklif edildi

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında gösterdiği performansla taraftarlarında hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonun geri kalanında yükselişe geçmek için kadro kalitesini artırmanın hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatına başlayan Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi, çok sayıda oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.

Kadrosunu güçlendirmenin yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın, özellikle orta saha bölgesine takviye yapılmasını istediği öğrenildi. Rafa Silva'nın durumu belirsizliğini sürdürürken Portekizli oyuncunun bu transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor.

Sezonun ikinci yarısında orta sahada sıkıntı yaşamak istemeyen Sergen Yalçın'ın, bu bölgeye istediği oyuncuları yönetimin dikkatine sunduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN SALİH ÖZCAN HAMLESİ

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, A Milli Takım'da da forma giyen Salih Özcan'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu için harekete geçtiği ifade edildi.

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Salih Özcan'ın durumunu yakından takip eden Beşiktaş'ın, Alman kulübünde yaklaşık 2,5 milyon euro kazanan Özcan'a aynı maaşı önerdiği ve 3,5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

MENAJERİNDEN YÜKSEK MAAŞ TALEBİ

Öte yandan Beşiktaş'ta Salih Özcan transferiyle ilgili sıkıntılı bir süreç de yaşanıyor. 28 yaşındaki oyuncu için kulübü Borussia Dortmund ile bonservis sorununu çözüme kavuşturan siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeriyle anlaşma sağlayamadı.

Beşiktaş'ın 2,5 milyon euro'luk sözleşme teklifine karşın Salih'in menajeri, siyah-beyazlılardan yıllık 4 milyon euro talep etti.

Beşiktaş yönetimi, kendilerinden talep edilen bu ücreti gerçekçi bulmazken söz konusu rakamlara çıkmama konusunda da kararlı. Beşiktaş cephesi yaşanan bu durumu, "Menajeri sezon sonu imza parası koparma çabasında" şeklinde değerlendirdi.

Yönetim, milli futbolcuyla henüz maaş konusunda anlaşma sağlayamazken menajerinin uçuk taleplerini yerine getirmeye niyetli değil.

BU SEZON ÇOK AZ FORMA ŞANSI BULDU

Borussia Dortmund'un gelecek planları arasında yer almayan Salih Özcan, bu sezon takımında çok fazla forma giyemedi. Salih, bu sezon oynadığı 4 maçta toplam 23 dakika süre alırken gol veya asist katkısı yapmayı başaramadı.