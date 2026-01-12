Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2026: ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?

ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı ataaof.edu.tr adresinden yayımlandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 10-11 Ocak tarihinde düzenlendi. Her sınav için öğrencilere 30 dakika sınav süresi verilirken sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen ara sınav notu yıl sonu ortalamasına yüzde 30 etki ederken bu hafta sonu düzenlenen ATA AÖF güz dönemi final sınavı ise yüzde 70 katkı yapacak. ATA AÖF soruları ve cevap kitapçığı OBS kullanıcı adı ve şifresiyle sorgulanabilecek. Peki ATA AÖF soruları ve cevapları nasıl sorgulanır? İşte, ATA AÖF soru ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulama ekranı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2026: ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 11:05

ATA AÖF cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınavlara katılan binlerce aday sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını ATA AÖF cevap kitapçığıyla birlikte sorgulayabilecek. ATA AÖF sınav sonuçları için henüz bir takvim yayınlanmazken adaylar cevap anahtarıyla beraber puan hesaplaması yapabilecek. ATA AÖF final sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Atatürk Üniversitesi’nde uzaktan eğitim programlarında ders geçme notu 50 olarak belirlenmiştir. Adayların vize ve final sınavı ortalaması 50 olması durumunda ilgili dersi başarıyla tamamlamış olur. Başarısız olan öğrenciler için her yıl olduğu gibi bu yılda bütünleme sınavı organize edilecek. İşte, ATA AÖF soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı…

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2026 AÇIKLANDI

Atatürk Üniversitesi güz yarıyılı final sınavları 10-11 Ocak tarihinde tamamlandı. Açıköğretim Fakültesi’nden yapılan açıklamada yarıyıl sonu soruları ve cevap anahtarlarının yayımlandığı bilgisi paylaşıldı.

ATA AÖF soruları ve cevap anahtar oys.ataaof.edu.tr adresinden OBS kullancısı adı ve şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.

ATA AÖF cevap anahtarı ekranında adaylar sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını A,B,C,D,E şeklinde görüntüleyebilecek.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAP KİTAPÇIĞI SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2026: ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI BEKLENİYOR

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları için herhangi bir takvim ilan edilmedi. ATA AÖF sınav sonuçlarının 20 Ocak tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF sınavında adayların başarılı olabilmeleri için ders geçme notu alt sınırı olan 50 puanı yakalamaları gerekmektedir. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınav sonuçları ataaof.edu.tr adresinden ilan edilecek.

ATA AÖF SINAVI PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

ATA AÖF sınav puanı hesaplaması yapılırken vize sınavları yüzde 30, dönem sonu (final) sınavı ise yüzde 70 etkili oluyor. Örneğin vize sınavından 50 puan ve final sınavından 70 puan alan öğrencinin dönem sonu ortalaması hesaplanırken ara sınavdan 15 puan ve final sınavından ise 35 puan gelerek 50 başarı puanını yakalıyor.

ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2026: ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?

BÜTÜNLEME SINAVLARI 14-15 ŞUBAT’TA YAPILACAK

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi daha önce duyurulmuştu.

Güz dönemi yarıyıl sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavları üç oturum şeklinde 14-15 Ocak tarihinde düzenlenecek. Bahar yarıyılı sınav takvimi şu şekilde;

ARA SINAV: 18-19 NİSAN 2026

YARIYIL FİNAL SINAVI 13-14 HAZİRAN 2026

BÜTÜNLEME SINAVI 18-19 TEMMUZ 2026

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI 22 AĞUSTOS 2026

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.