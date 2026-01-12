ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2026: ATA AÖF final sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?

ATA AÖF cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınavlara katılan binlerce aday sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını ATA AÖF cevap kitapçığıyla birlikte sorgulayabilecek. ATA AÖF sınav sonuçları için henüz bir takvim yayınlanmazken adaylar cevap anahtarıyla beraber puan hesaplaması yapabilecek. ATA AÖF final sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Atatürk Üniversitesi’nde uzaktan eğitim programlarında ders geçme notu 50 olarak belirlenmiştir. Adayların vize ve final sınavı ortalaması 50 olması durumunda ilgili dersi başarıyla tamamlamış olur. Başarısız olan öğrenciler için her yıl olduğu gibi bu yılda bütünleme sınavı organize edilecek. İşte, ATA AÖF soru ve cevap kitapçığı sorgulama ekranı…

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2026 AÇIKLANDI

Atatürk Üniversitesi güz yarıyılı final sınavları 10-11 Ocak tarihinde tamamlandı. Açıköğretim Fakültesi’nden yapılan açıklamada yarıyıl sonu soruları ve cevap anahtarlarının yayımlandığı bilgisi paylaşıldı.

ATA AÖF soruları ve cevap anahtar oys.ataaof.edu.tr adresinden OBS kullancısı adı ve şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.

ATA AÖF cevap anahtarı ekranında adaylar sınavda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını A,B,C,D,E şeklinde görüntüleyebilecek.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAP KİTAPÇIĞI SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI BEKLENİYOR

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları için herhangi bir takvim ilan edilmedi. ATA AÖF sınav sonuçlarının 20 Ocak tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF sınavında adayların başarılı olabilmeleri için ders geçme notu alt sınırı olan 50 puanı yakalamaları gerekmektedir. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınav sonuçları ataaof.edu.tr adresinden ilan edilecek.

ATA AÖF SINAVI PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

ATA AÖF sınav puanı hesaplaması yapılırken vize sınavları yüzde 30, dönem sonu (final) sınavı ise yüzde 70 etkili oluyor. Örneğin vize sınavından 50 puan ve final sınavından 70 puan alan öğrencinin dönem sonu ortalaması hesaplanırken ara sınavdan 15 puan ve final sınavından ise 35 puan gelerek 50 başarı puanını yakalıyor.

BÜTÜNLEME SINAVLARI 14-15 ŞUBAT’TA YAPILACAK

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi daha önce duyurulmuştu.

Güz dönemi yarıyıl sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavları üç oturum şeklinde 14-15 Ocak tarihinde düzenlenecek. Bahar yarıyılı sınav takvimi şu şekilde;

ARA SINAV: 18-19 NİSAN 2026

YARIYIL FİNAL SINAVI 13-14 HAZİRAN 2026

BÜTÜNLEME SINAVI 18-19 TEMMUZ 2026

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI 22 AĞUSTOS 2026