TOKİ Gümüşhane asil/yedek sorgulama ekranı! TOKİ Gümüşhane kura sonuçları, isim listesi açıklandı mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında TOKİ, 500 bin sosyal konut inşa edecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvurularının tamamlanmasıyla birlikte kura çekimleri başladı. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bugün Gümüşhane kura çekimleri gerçekleştirilecek. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen TOKİ Gümüşhane kura çekimleri saat 10.00'da Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda başladı. Kura çekimlerinin başlamasının ardından hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi "evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonucları" adresinden paylaşılacak. Bugüne kadar kura çekimi gerçekleştirilen Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinin hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi duyuruldu. Vatandaşlar tarafından TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ Gümüşhane kura çekiminin sona ermesinin ardından kura sonuçlarının yer aldığı isim listesi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Vatandaşlar ayrıca TOKİ'nin "Kura Sonuç Sorgulama" ekranı üzerinden "Hak Sahibi Kimlik No" ile sonuçları sorgulayabilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin kura sonuçları e-Devlet sistemi aracılığıyla da sorgulanabiliyor. Ayrıca TOKİ kura sonuçlarını gerçekleştirdiği canlı yayının tekrarını resmi YouTube kanalı üzerinden de yayınlıyor. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı aracılığıyla da vatandaşlar Gümüşhane isim listesine ulaşabiliyorlar.

TOKİ 500 BİN KONUT KURASI ÇIKAN ADAYLAR NE YAPACAK?

TOKİ 500 bin konut kurasında asıl listede yer alan vatandaşlar başvuru yaptıkları banka aracılığıyla sözleşme imzalayacak. Sözleşme imzalanırken vatandaşlardan başvuru kategorilerine göre belgeler talep edilecek. Bu belgelerin arasında ikametgah belgesi, vukuatlı nüfus kayıt belgesi ve gelir belgeleri yer alıyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ 500 bin konut projesine başvuru yapan ancak kura sonucunda ismi yer almayan vatandaşların 5 bin TL ön başvuru ücretleri geri iade edilecek. 5 bin TL başvuru ücreti açıklanan bilgilere göre 5 iş günü içerisinde vatandaşların başvuru yaparken kullandıkları bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek.