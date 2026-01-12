Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ Gümüşhane asil/yedek sorgulama ekranı! TOKİ Gümüşhane kura sonuçları, isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Gümüşhane kura sonuçları isim listesi, kura çekiminin ardından gündeme geldi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi il il gerçekleştiriliyor. Bugün (12 Ocak 2026 Pazartesi) saat 10.00'da Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Gümüşhane ilinde inşa edilecek olan 940 sosyal konutun kura çekimi gerçekleştirildi. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı bir şekilde yayınlanan kura çekimleri noter huzurunda yapıldı. Kura çekimlerinin ardından 940 konutun hak sahibi belli oldu. Vatandaşlar tarafından TOKİ Gümüşhane kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl sorgulanır sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte TOKİ Gümüşhane kura sonuçları isim listesi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Gümüşhane asil/yedek sorgulama ekranı! TOKİ Gümüşhane kura sonuçları, isim listesi açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 11:29

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında TOKİ, 500 bin sosyal konut inşa edecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvurularının tamamlanmasıyla birlikte kura çekimleri başladı. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bugün Gümüşhane kura çekimleri gerçekleştirilecek. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen TOKİ Gümüşhane kura çekimleri saat 10.00'da Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda başladı. Kura çekimlerinin başlamasının ardından hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi "evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonucları" adresinden paylaşılacak. Bugüne kadar kura çekimi gerçekleştirilen Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinin hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi duyuruldu. Vatandaşlar tarafından TOKİ Gümüşhane kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

TOKİ Gümüşhane asil/yedek sorgulama ekranı! TOKİ Gümüşhane kura sonuçları, isim listesi açıklandı mı?

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ Gümüşhane kura çekiminin sona ermesinin ardından kura sonuçlarının yer aldığı isim listesi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Vatandaşlar ayrıca TOKİ'nin "Kura Sonuç Sorgulama" ekranı üzerinden "Hak Sahibi Kimlik No" ile sonuçları sorgulayabilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin kura sonuçları e-Devlet sistemi aracılığıyla da sorgulanabiliyor. Ayrıca TOKİ kura sonuçlarını gerçekleştirdiği canlı yayının tekrarını resmi YouTube kanalı üzerinden de yayınlıyor. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı aracılığıyla da vatandaşlar Gümüşhane isim listesine ulaşabiliyorlar.

TOKİ Gümüşhane asil/yedek sorgulama ekranı! TOKİ Gümüşhane kura sonuçları, isim listesi açıklandı mı?

TOKİ 500 BİN KONUT KURASI ÇIKAN ADAYLAR NE YAPACAK?

TOKİ 500 bin konut kurasında asıl listede yer alan vatandaşlar başvuru yaptıkları banka aracılığıyla sözleşme imzalayacak. Sözleşme imzalanırken vatandaşlardan başvuru kategorilerine göre belgeler talep edilecek. Bu belgelerin arasında ikametgah belgesi, vukuatlı nüfus kayıt belgesi ve gelir belgeleri yer alıyor.

TOKİ Gümüşhane asil/yedek sorgulama ekranı! TOKİ Gümüşhane kura sonuçları, isim listesi açıklandı mı?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ 500 bin konut projesine başvuru yapan ancak kura sonucunda ismi yer almayan vatandaşların 5 bin TL ön başvuru ücretleri geri iade edilecek. 5 bin TL başvuru ücreti açıklanan bilgilere göre 5 iş günü içerisinde vatandaşların başvuru yaparken kullandıkları bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.