On binlerce Adıyamanlı, tanıtım günlerinde buluştu! Birlik ve beraberlik vurgusu

Binlerce Adıyamanlı, 8–11 Ocak 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda buluştu. Adıyaman Tanıtım Günlerine, soğuk ve yağışlı havaya rağmen yoğun katılım gösterildi.

On binlerce Adıyamanlı, tanıtım günlerinde buluştu! Birlik ve beraberlik vurgusu
12.01.2026
12.01.2026
saat ikonu 11:25

Kadim kent Adıyaman’ın tarihini, kültürünü ve üretim gücünü İstanbul’a taşıyan tanıtım günleri hem on binlerce Adıyamanlıyı hem de yöresel lezzetlere ilgi duyan vatandaşları buluşturdu.

On binlerce Adıyamanlı, tanıtım günlerinde buluştu! Birlik ve beraberlik vurgusu

Tanıtım günlerinin açılış programına; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hasan Hüseyin Göksu ile çok sayıda protokol üyesi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş katıldı.

On binlerce Adıyamanlı, tanıtım günlerinde buluştu! Birlik ve beraberlik vurgusu

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU YAPILDI

Adıyaman Valisi Osman Varol, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekilleri ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere yaptıkları konuşmalarda; Adıyaman’ın “medeniyetlerin buluşma noktası” olduğunu dile getirerek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek özellikle depremin en derin hissedildiği il olan Adıyaman’ın geride kalan süreçte bunun en güzel örneklerinin sergilendiği dile getirildi.

On binlerce Adıyamanlı, tanıtım günlerinde buluştu! Birlik ve beraberlik vurgusu

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN YOĞUN KATILIM

Öte yandan Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, olumsuz hava şartlarına rağmen beklenilenin üzerinde bir katılımla kendilerini yalnız bırakmayan hemşerilerine teşekkür ederken ‘Özellikle son iki günde tanıtım günlerimize yoğun ziyaretçi akını oldu. Adıyaman’ımızın kültürünü, yöresel lezzetlerini ve değerlerini İstanbullularla buluşturmaktan son derece mutlu olduk. Eksikliklerimiz elbette olmuştur inşallah sonraki etkinliklerimizde bunları detaylı şekilde değerlendirip telefi edeceğiz’ diye konuştu. Etkinliğe katılan vatandaşlar şehrin iki önemli sanatçısı Aynur Polat ve Latif Doğan başta olmak üzere yerel sanatçıların konserleriyle de keyifli anlar yaşadı.

