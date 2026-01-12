Menü Kapat
TGRT Haber
 Bengü Sarıkuş

DMD hastası Egemen'in iyileşmesi için 6000 iyi insana ihtiyaç var

DMD kas hastalığıyla mücadele eden 8 yaşındaki Egemen’in gen tedavisine kavuşabilmesi için 6138 gönüllü bağışçı aranıyor. Uzman çavuş babası ve sağlığından olan annesinin feryadı yürekleri dağlıyor. Valilik onaylı kampanya ile Egemen son virajdan dönebilir.

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 11:42

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olan 8 yaşındaki Egemen Gündoğdu için her geçen gün daha büyük risk taşıyor. Kritik hastalığın tedavisi için minik Egemen'in yurtdışındaki tedavi masraflarına destek gerekiyor.

Egemen'in sağlığına kavuşması için Uzman Çavuş olan babası Bahtiyar Gündoğdu ve gecesini gündüzüne katan annesi Sebahat Gündoğdu'nun çabasıyla Valilik izni alındı. 2860 sayılı Kanun’un 7, 10, 13 ve 25. maddeleri uyarınca Türkiye genelinde 1 yıl süreyle yardım toplanmasına resmi olarak izin verildi.

DMD hastası Egemen'in iyileşmesi için 6000 iyi insana ihtiyaç var

TEDAVİSİ İÇİN YÜKSEK BEDEL GEREKİYOR

Egemen’in tedavisi, Türkiye’de henüz olmayan, Dubai’de bulunan MedCare Women & Children Hospital’da uygulanabilecek bir gen tedavisiyle gerçekleştirilecek. Bu tedavi için yaklaşık 2 milyon 900 bin dolar bağış toplanması gerekiyor.

Hastalık hızla ilerlerken her geçen gün Egemen'in ömründen gidiyor. 6138 gönüllü bağışçının alacağı balonla Egemen sağlığına kavuşabilir.

Slogan: #İyilikDünyayaEgemenOlacak

Valilik İzin Kodu: 28.2025.2871

DMD hastası Egemen'in iyileşmesi için 6000 iyi insana ihtiyaç var

HESAP BİLGİLERİ (IBAN)

L: TR05 0006 2001 1790 0006 655920

EURO: TR36 0006 2001 1790 0009 092584

DOLAR: TR09 0006 2001 1790 0009 092585

ALICI: SEBAHAT GÜNDOĞDU

#Yaşam
#Yaşam
